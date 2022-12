El lateral izquierdo del seleccionado argentino, Nicolás Tagliafico, dijo este lunes que el partido ante Croacia por la semifinal del Mundial Qatar 2022 será "totalmente diferente" al último antecedente, que lo tuvo como protagonista en Rusia 2018.

"Ya pasaron cuatro años y vemos de nuevo a Croacia en las instancias finales porque hizo un gran trabajo con un equipo bien conformado. Hay similitudes, pero nosotros somos otro equipo y será totalmente diferente a lo que pasó", afirmó Tagliafico en la conferencia de prensa que brindó en el Centro de Medios de Doha.



El ex defensor de Banfield e Independiente estuvo desde el inicio en aquel 0-3 ante Croacia en la fase de grupos del Mundial Rusia 2018 y se perfila para volver a serlo este martes en reemplazo del suspendido Marcos Acuña.



"Habrá momentos de sufrimiento, porque ningún partido es fácil, pero tenemos experiencia y personalidad para sobrellevarlos", remarcó el actual futbolista de Olympique de Lyon, de Francia.



"Sabemos que Croacia tiene jugadores de muchísima calidad, buen pie y también de buena estatura. Pueden jugar por adentro y también tienen la capacidad de centrar y llegar con gente al área", analizó.



La posibilidad de definir la clasificación para la final del 18 de diciembre siempre está latente, pero Tagliafico aseguró que "nadie" está tranquilo pese a la "confianza" del plantel en el arquero Emiliano "Dibu" Martínez.



"Tenemos mucha confianza en 'Dibu', pero ninguno está tranquilo por más que tengamos un gran arquero. Los penales se pueden practicar, pero adentro de un campo de juego y con la tensión no es lo mismo", diferenció.



La agónica clasificación ante Países Bajos tuvo momentos de alto voltaje y fue un tema recurrente en las preguntas de la prensa internacional.



"Son situaciones del fútbol, no somos máquinas y tenemos emociones. Esto pasó y seguirá pasando. Estábamos en los cuartos de final de un Mundial y los dos equipos peleaban por el mismo sueño", explicó.



Tagliafico jugó cuatro temporadas en el Ajax de Países Bajos, fue capitán del club más importante de la liga neerlandesa y al respecto fue consultado por si había hablado con alguno de sus ex compañeros tras el partido.



"No hablé con ninguno, pero los saludé. Seguramente en el futuro, cuando pase todo, nos quedarán historias o anécdotas por contar", respondió el lateral izquierdo, que se refirió al liderazgo de Lionel Messi como capitán y afirmó que desde que lo tiene de compañero en el seleccionado "siempre fue así".



"Messi es nuestro líder; él nos impulsa, nos motiva y nos da ese plus de saber que lo tenemos. Estamos encantados de que sea nuestro capitán y todos tiramos para el mismo lado, para seguir cumpliendo sueños a su lado", expresó.



Argentina enfrentará este martes a Croacia desde las 16 en el estadio Lusail, con arbitraje del italiano Daniele Orsato.