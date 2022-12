Diego Luciani tiene problemas con cierta popularidad. El sábado a la noche se cruzó en un restaurante de Mar del Plata con Artemio López y Clara, su compañera. Ella lo reconoció, y le dijo que iba a ser juzgado por la historia, en alusión al juicio Vialidad. A él, no le gustó. El episodio desató mucho malestar. El fiscal terminó amenazándola y la denunció penalmente. La oposición paseó el caso por todas las pantallas, desató un escarnio público sobre el politólogo y su pareja y hubo hasta un comunicado de la Asociación de Fiscales. El lunes a la noche, finalmente Artemio López respondió a las criticas por tuit. "Más allá del anecdotario típico de una sociedad polarizada –dijo--, se fehacientemente que Luciani agredió verbalmente a mi mujer advirtiendo que la iban a juzgar por motivos que desconozco". "Su acompañante la zamarreó del brazo y le quiso pegar frente a lo que comensales le gritaron 'con una mujer no, con una mujer no"". Y dijo: "Amenazas, violencia de género con agresividad manifiesta en un fiscal de la nación”. En tono irónico, luego optó por lo importante: "Y no nos desenfoquemos #MacriMufa!!!"