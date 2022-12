Era apodado Pirincho porque al nacer, la partera exclamó, al ver la forma de su pelo: "¡Parece un pirincho!", aludiendo a un pájaro encrestado común del Río de la Plata.

Desde muy temprana edad, la familia de Canaro (de origen italiano) se instaló en Buenos Aires, donde vivieron en conventillos en condiciones de pobreza. Antes de cumplir los diez años trabajaba en las calles. Su hermano menor fue el también músico y director de orquesta Rafael Canaro.

Se destaca el hecho que construyó su primer violín empleando envases de aceite de la fábrica donde trabajaba. Dicho violín de lata le serviría para iniciar su carrera y ganar dinero suficiente para comprar uno de madera.

El primer tango que saqué de oído fue "El llorón", de autor anónimo –recordaría muchos años después–. El estuche me lo fabricó mi vieja (en realidad, una funda de género), y ya salí a ganar algo de plata en bailes de la vecindad.

Fue vecino del bandoneonista Vicente Greco. Canaro reconocería tiempo después lo que influyeron en él los conocimientos de Greco.

En 1908 empezó a actuar de forma continua en varios lugares de La Boca, y luego, conjuntamente con Greco en diversas giras.

En 1912 comenzó Canaro su trascendental labor de compositor con los tangos "Pinta brava" y "Matasanos".

En 2001 la adaptación de su composición musical Se dice de mí para la telenovela Yo soy Betty, la fea estuvo nominada al Latin Grammy por Mejor Canción Escrita Para Un Medio Audiovisual interpretado por la colombiana Yolanda Rayo

La gira por Europa en 1925

Comenzaba 1925 cuando el director de una agencia de contratación de artistas Amadeo Garesio, que años después fue el titular del cabaré Chantecler, impulsó a Canaro a presentarse en París, ciudad donde el tango tenía amplia difusión y en la que actuaban con éxito la orquesta de Manuel Pizarro y el conjunto encabezado por Genaro Espósito y Eduardo Blanco. Canaro viajó con sus hermanos, el bandoneonista Juan y el contrabajista Rafael, el bandoneonista Carlos Marcucci, el pianista Fioraventi Di Cicco, el violinista Agesilao Ferrazzano y el baterista Romualdo Lo Moro.

Canaro salió con su esposa el 10 de marzo de 1925 en el vapor Alsina en tanto los músicos viajaron después en el Lutetia. La orquesta debutó el 23 de abril de 1925 en el dancing Florida, que se encontraba en el vestíbulo del teatro Apollo, con sus integrantes con vestimenta gauchesca –blusa y chiripá floreados, pañolón, botas y hasta puñal en el cinto– porque la actuación de orquestas íntegramente formada por músicos extranjeros sólo estaba permitido si constituía un “número de atracción” justificando una característica especial; a mayor abundamiento Canaro había sumado en París a la cancionista Teresa Asprela, que se dedicaba al género de la música nativa y había viajado con uno de los músicos,​ e incorporó al espectáculo la percusión del serrucho a cargo de Rafael Canaro, los canturreos y silbos del conjunto y los recitados del Martín Fierro por el propio Canaro para beneficio de los inspectores que fueron a controlar el carácter de “número de atracción” del conjunto. El éxito fue total, las reservas de mesa debían hacerse con gran anticipación y fue invitada a tocar en calificadas reuniones. Las noticias del éxito fueron llegando a la Argentina principalmente por las crónicas del periodista Fernando Ortiz Echagüe, que era el representante del diario La Nación.

En 1918 luchó por los derechos autorales, no reconocidos en esos tiempos, hasta culminar en la creación de la actual SADAIC (Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música), fundada en 1935 y cuyo edificio fue construido sobre terrenos adquiridos por Canaro.

En diciembre de 1932 graba el "Himno al Club Atlético River Plate", junto a su Orquesta Típica. El Himno, compuesto en 1918, lleva la melodía de It's a Long Way to Tipperary, mientras que la letra fue creada por Arturo Antelo.

Fue uno de los músicos que más contribuyó a la extensión y popularidad del tango en Europa.

