Tras la victoria de Argentina frente a Croacia en cómodo 3 a 0, la alegría invadió el corazón de millones de argentinos. Sin embargo, varios periodistas que habían criticado a la Selección Argentina y a Messi ahora, cambiaron de parecer. Y uno de ellos es el periodista español Juanma Gutiérrez del programa televisivo El Chiringuito.

Juanma Gutiérrez había pedido que Croacia golee a la Selección Argentina y, tras el triunfo de la Albiceleste, el periodista "se dio vuelta": "Cómo sabía yo que había que agitar la coctelera, el árbol, para que el equipo de mi amigo Scaloni se plantara en la final del campeonato del mundo", dijo en vivo.

Anteriormente, el periodista dijo: "Lo que espero y deseo es que Croacia les meta cuatro. Es mi deseo hoy aquí. Y si tienen la fortuna y la suerte de pasar a la final, pues que sea Francia la que le meta seis. Si Croacia les mete cuatro, me gustaría es que Luka Modric hiciera esto".

Luego de la victoria de la Scaloneta, aseguró: "Pero ahora queda lo más importante, volveremos a agitar a Argentina para que se proclame campeona del mundo, gracias a mí, argentina está en el Mundial".

"Fue una táctica motivacional", se justificó. "He conseguido que Argentina se venga arriba y que despierte. La Selección Argentina de futbol, no me den las gracias, no hace falta, soy un hombre modesto, quiero estar en un segundo plano, pero reconozcan que gracias al Chiringuito en parte Argentina está en la gran final del Mundial", finalizó.