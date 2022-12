Aunque no hubo mayores precisiones, esta semana trascendió que los supermercados empezarían a ofrecer un descuento para jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) de cara a las fiestas de fin de año. La medida, que aún no fue confirmada por el Gobierno, sería aplicada en línea de cajas - no en las góndolas - con un 10 % del total de la compra. Sin embargo, entre supermecadistas hay expectativas, ya que aún no tuvieron los detalles y se acumulan las quejas por el faltante de productos del programa Precios Justos.



Al respecto, el presidente de la Federación Argentina de Supermercados, Víctor Palpacelli, declaró en AM750 que "si bien el espíritu es sano, hablar de descuentos en Argentina es un privilegio". "Con los distintos locales que tenemos sería propicia la medida. Pero dependemos de los mecanismos de Anses y de que se pueda realizar. No está concretado aún el acuerdo", sostuvo.

El programa no incluiría productos electrónicos, carnes y productos congelados, por el programa Precios Justos, que ya fue anunciado por el ministro de Economía, Sergio Massa.

En ese sentido, Palpacelli se refirió a las negociaciones del acuerdo de precios con el Ejecutivo: "Las cadenas que no se han adherido es por el tema de la amenaza de los controles masivos a través de aplicaciones o de organizaciones sociales", reveló el titular de la Federación Argentina de Supermercados sobre el programa Precios Justos, que busca la fiscalización y seguimiento del cumplimiento del plan en góndolas por parte de los propios consumidores.

Según el supermercadista, las denuncias y descargos administrativos "generan un gasto que supera las posibilidades" de las cadenas para afrontarlo. "Es una barrera. Nos gustaría por la capilaridad que tenemos (adherirse al programa Precios Cuidados), pero estas situaciones desalientan", agregó.

Por último, concluyó: "Solo el 50 por ciento de los productos de Precios Justos están en las góndolas".