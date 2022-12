La posibilidad de que el presidente Alberto Fernández viaje a presenciar la final del Mundial de Qatar 2022 entre la Selección argentina y la de Francia todavía está latente en lo formal, según se desprende de lo dicho oficialmente por la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti. Pero si bien la funcionaria señaló que "no hay ninguna decisión tomada" al respecto, en el entorno del mandatario dan por hecho de que no irá el próximo domingo al estadio de Lusail, donde la Scaloneta jugará por la Copa del Mundo.

"Fútbol y política no se mezclan. No nos interesa mezclar, tiene que disfrutarlo la ciudadanía. El Presidente tiene buena relación con (su par francés Emmanuel) Macron y han intercambiando chats previamente, pero no hay ninguna decisión tomada", dijo al ser consultada al respecto en la habitual conferencia de prensa de los jueves.

La secretaria de Comunicación y Prensa también se refirió a la chance de que el mandatario reciba al plantel dirigido por el técnico Lionel Scaloni y liderado por Lionel Messi, más allá del resultado del partido del próximo domingo en el Estadio de Lusail.

"Estamos con buena parte de nuestro corazón en lo que suceda el domingo. Con agradecimiento enorme al equipo técnico y los jugadores. El Gobierno no se mete en lo que están llevando adelante los jugadores", manifestó Cerruti.