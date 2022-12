Algunas de las imágenes más emocionantes que invadieron las redes sociales este domingo tuvieron como protagonistas a las madres de los jugadores de la Selección, que tras la victoria ante Francia y la coronación del Mundial invadieron la cancha para abrazar a sus hijos. En diálogo con AM750, Silvina Riela, mamá de Alexis Mac Allister, contó cuáles fueron las primeras palabras que pudo cruzar con el mediocampista argentino.



“Nunca vi esta alegría en la Argentina. Los chicos se lo merecen porque fueron convencidos de ganar el Mundial”, contó Riela en declaraciones a Mediodía 750. Además, reveló que ni bien pudo meterse al campo de juego del estadio Lusail el domingo tras la victoria ante Francia no pudo contener las lágrimas al cruzar unas palabras con su hijo: “Me dijo al oído que esto era todo mío”.

Proveniente de una familia futbolera, Alexis Mac Allister brilló en todos los partidos que le tocó jugar en el Mundial: comenzó siendo suplente ante Arabia Saudita y luego se transformó en un pilar de La Scaloneta, a pura corrida, gambeta y marca. El hijo del “Colorado” Carlos Mac Allister – exjugador de Boca - tuvo su oportunidad ante México y ante Polonia marcó el gol que abrió el partido. Desde entonces fue titular indiscutido.

“Recibí una llamada de Alexis contándome que estaba en la lista de convocados por Scaloni unos días antes del Mundial. Ese día lloré muchísimo, y después tuve muchísima paz y alegría por él”, contó Riela, que durante el Mundial se hizo viral por sus cábalas previas a cada partido: rezar y utilizar la misma ropa para ver los partidos.

“El día de la Final yo estaba en la cancha, cuando terminó el partido me tiré al campo de juego, estaba con la mujer de Scaloni, la seguridad me agarraba, hasta que pudimos entrar a la cancha y nos dimos el abrazo. Mi hijo me dijo al oído ‘esto es tuyo, ma’. Parecía una película”, agregó, emocionada.

“Leo el impacto que va más allá del fútbol, creo que era lo que necesitábamos, que no se notan diferencias políticas, no hay grieta, necesitábamos todos los que vivíamos en Argentina. Deja entrever otras cosas, que podemos estar mejor, podemos tomar muchas cosas de esto que ha pasado como ejemplo”, finalizó.