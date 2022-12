El caso que involucra al exjefe de custodia presidencial de Uruguay, Alejandro Astesiano (foto), imputado por falsificación de documentos para otorgar pasaportes a ciudadanos rusos, complica cada vez más a Luis Lacalle Pou. Dos meses después de que se conociera la noticia de la separación del presidente uruguayo y su esposa, Lorena Ponce de León, Astesiano pidió al subdirector ejecutivo de la Policía Nacional, Jorge Berriel, que le averigüe "en modo reservado" sobre un viaje personal de quien aún se presenta como primera dama.

"Perdón la hora, estamos en Colombia", le escribió Astesiano a Berriel a las 23:44 horas del tres de julio. "Tenemos modo reservado averiguar Lorena Ponce de León. Viaja mañana las seis de la mañana. Donde va. Reservado total", agregó el custodio del presidente. Lacalle Pou estaba a esa hora en Colombia, adonde había viajado en visita oficial para mantener un encuentro con el mandatario de ese país, Iván Duque.

"Complicado pero veremos", respondió Berriel, según revelan los chats difundidos por el servicio informativo de MVD Noticias y La Diaria entre otros medios, y que forman parte de la investigación sobre Astesiano, imputado y en prisión preventiva por la comisión de tres delitos. A continuación, el exjefe de custodia le contestó: "Solo sabemos que a las cinco tiene que estar en el aeropuerto. Gracias".

A la hora 0:33 del cuatro de julio, Berriel envió un mensaje con información precisa: "Está en el vuelo de LATAM LA2421 de la hora 06:52 con destino a Lima". Nueve horas después agregó: "Viaja con un pasaporte americano". "Sale ahora en el vuelo de LATAM LA2421 de la hora 06:52 con destino a Lima y ahí conecta con LA 2464 con destino final Miami. Ya hizo Migraciones y está en el vuelo, y regresaría el día 09.07 desde San Pablo en el vuelo LA8118 a la hora 09.55", detalló el subdirector policial.

"Viajó en un vuelo de Latam, en el aeropuerto no tienen aún el destino, ahora me lo van a averiguar, pero están tratando de hacerlo sin pedir por ella para no llamar la atención", aseguró Berriel, quien aclaró: "Por las dudas, acaba de despegar el avión, se fue cinco minutos antes de lo previsto". Estos nuevos chats revelan que Astesiano no solo realizaba tareas de espionaje sobre senadores de la oposición, sino que también hacía un seguimiento de la esposa del presidente uruguayo.