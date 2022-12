El delantero neerlandés Wout Weghorst, quien tuvo un acalorado cruce de palabras con el capitán de la selección argentina tras el partido que el conjunto albiceleste ganó por penales por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022, brindó más detalles de la pelea que tuvo con una de las máximas figuras del certamen.



"Para mí, todos (los jugadores) son iguales en un partido. Lucho siempre y lo hice en ese partido también. Tuvimos algunos momentos con Messi durante el partido, tal vez se sorprendió por eso. Lo respeto mucho. Es uno de los mejores de la historia”, aseguró el atacante del Besiktas, que este miércoles convirtió un tanto por la Copa de Turquía en el triunfo de su equipo 4-2 sobre el Sanliurfas.

Luego, profundizó un poco más sobre el conflicto con la Pulga, quién lo llamó "bobo" mientras le hacían una entrevista. “Después del partido quise mostrarle a Leo mi respeto por él, pero no fue muy claro. Al menos ahora se aprendió mi nombre”, expresó.

Weghorst dijo sentirse "decepcionado"

Semanas atrás, el autor de los dos goles de Países Bajos ante la Argentina en la caída por penales de los europeos, expresó que se sintió "decepcionado" por el trato que le dispensó el rosarino.

"Yo quise darle la mano después, le tengo mucho respeto como jugador de fútbol, pero él tiró mi mano al costado y no quiso hablar conmigo", dijo. Y añadió: "Mi español no es muy bueno pero me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepciona".

"Qué mirás bobo, andá para allá"

“¿Qué mirás, bobo? ¿Qué mirás, bobo? Andá para allá, bobo”, se lo escuchó decir a la Pulga, mientras se disponía a brindar una entrevista posterior a la clasificación a semifinales, luego de vencer a Países Bajos en la definición por penales.

El enojo de Messi sucedió en la cercanías de los vestuarios luego de un partido caliente que presentó fuertes cruces entre los futbolistas.

Weghorst, exjugador de Wolfsburgo de Alemania y Burnley de Inglaterra, ingresó a los 33 minutos del segundo tiempo por Memphis Depay. Marcó los dos goles, que igualaron el partido 2-2 y forzaron, luego de mantenerse la paridad en el tiempo suplementario, una tanda de penales en la que la Argentina cantó victoria.

