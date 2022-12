El escritor Hernán Casciari, que logró emocionar hasta las lágrimas a Lionel con su reflexión titulada "Messi y su valija", tiene un amplio repertorio de relatos sobre el rosarino y sobre cómo suelen vivir los argentinos las Copas del Mundo.



Entre ellos, se destacan "Dentro de cuatro años voy a ser grande" (2005), “Messi es un perro” (2012), “Prohibido cantar Messi subnormal” (2014), "Ser inmortal es vivir siete partidos" (2014), "El fútbol ha dejado de existir" (2014). Todos ellos están disponibles en el álbum de Spotify de Hernan Casciari “Messi es un perro y otros cuentos de fútbol”.

“Dentro de cuatro años voy a ser grande” (2005)

“La primera vez que pensé en el futuro fue una tarde de invierno de 1978, en la platea de la cancha de River. Paolo Rossi acababa de convertir un gol al seleccionado de Austria. Era la primera vez que yo estaba en un Mundial, y la suerte había querido que fuese en casa. Me resultó conmovedora esa fiesta de los ojos, todos aquellos gritos y colores, y le pregunté a Roberto Casciari cada cuánto tiempo habría mundiales en la vida. Me dijo que cada cuatro años, y empecé a medir mi historia con esa vara.

Creo que tardé todo el segundo tiempo en sacar la cuenta (porque la matemática nunca fue mi fuerte) pero al rato concluí que durante el próximo mundial—el del 82— yo ya tendría once años. «Mierda, voy a ser grande», me dije desde la pequeña altura de mis siete… Leer aquí el relato completo.

“Messi es un perro” (2012)

“La respuesta rápida es por mi hija, por mi esposa, porque tengo una familia catalana. Pero si me preguntan en serio por qué sigo acá, en Barcelona, en estas épocas horribles y aburridas, es porque estoy a cuarenta minutos en tren del mejor fútbol de la historia.

Quiero decir: si mi esposa y mi hija decidieran irse a vivir a Argentina ahora mismo, yo me divorciaría y me quedaría acá por lo menos hasta la final de la Champions. Y es que nunca se vio algo parecido adentro de una cancha de fútbol, en ninguna época, y es muy posible que no ocurra más.

Es verdad, estoy escribiendo en caliente. Redacto esto la misma semana en que Messi hizo tres para Argentina, cinco para el Barça en Champions y dos para el Barça en Liga. Diez goles en tres partidos de tres competiciones diferentes… Leer aquí el relato completo.

“Prohibido cantar Messi subnormal” (2014)

“Están pasando cosas muy divertidas alrededor del fútbol español. En realidad está mutando la sociedad en general, en España, pero el fútbol suele ser un espejo que exagera mejor los cambios. Lo resumo en dos líneas. Hace unos días un barrabrava del Atlético tiró al río a uno del Deportivo, el señor se murió ahogado, y ahí empezó una nueva cruzada para erradicar la violencia en el fútbol.

Todo el mundo se puso sensible y la semana pasada el Real Madrid expulsó a diecisiete socios porque le cantaron cosas feas a Messi. La canción se escuchó en el minuto 81 y decía así: “Messi, Messi, Messi subnormal, subnormal, subnormal… Leer aquí el relato completo.

“Ser inmortal es vivir siete partidos” (2014)

“La última vez que vi a Argentina en una semifinal yo no era yo: era un chico de diecinueve años mal acostumbrado. Pero sobre todo era joven, era bastante flaco, era soltero y tenía una extraña sensación de inmortalidad.

Ser inmortal, en la juventud, era saber que ibas a jugar los siete partidos. Ser inmortal era entender que el peor destino podía ser jugar el sábado por el tercer puesto. Lo peor que te podía pasar en la vida era el bronce, pero nadie te echaba antes de tiempo. Nacías para jugar siete y jugabas siete.

De eso me di cuenta hace un rato: nunca había visto a la Argentina pasar a semifinales siendo un adulto. Nunca había visto a la selección de mi país pasar de cuartos sin mi padre. Nunca con mi hija… Leer aquí el relato completo.

“El fútbol ha dejado de existir” (2014)

“Las primeras palabras del papa Juan Pablo II después de los atentados contra las Torres Gemelas fueron las siguientes: «El mundo, tal y como lo conocemos, ha dejado de existir». Desde hoy se puede decir lo mismo sobre los Mundiales de Fútbol.

Escribo estas líneas horas antes de que Argentina juegue una semifinal después de muchos años. Pero también las escribo sabiendo que el fútbol, tal y como lo conocemos, ha dejado de existir… Leer aquí el relato completo.