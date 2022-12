"Vos no vivís en el capitalismo, el capitalismo vive en vos", aseguró el guionista, escritor y humorista Pedro Saborido, consultado por el tema de su nuevo libro, Una historia de vida en el capitalismo (2022).

La obra, publicada por Editorial Planeta, es una recolección de 30 relatos "gozosos" en los que el autor expone algunas alternativas para seguir buscando felicidad en comunidad. Es la tercera entrega de la saga que incluye a Una historia del fútbol (2018) y Una historia del conurbano (2020).

"Está basado en pequeñas escenas en las que vamos viviendo según los mandatos de eficiencia, amortización, equidad y comercialización que nos propone siempre el capitalismo. Por ejemplo, tenemos actitudes como ir a un tenedor libre y ser felices con la palabra tenedor libre y tratar de comerse todo para amortizar. Es un libro burgués", explicó Saborido en AM750.

En ese sentido, el guionista de "Todo por dos pesos" y "Peter Capusotto y sus videos" planteó que esa forma de comportarse responde a la "internalización" y "metabolización" del capitalismo: "El goce está en haber sido eficiente, en haber aprovechado", enunció.

Sobre este punto, se metió en el debate del fútbol y el negocio alrededor del deporte: "En el capitalismo, donde hay una necesidad hay un negocio, y donde hay un deseo hay un negocio. Hay gente que dice 'ah, pero el fútbol es un negocio'. A mí también me gusta el mar y hay gente que me cobra para ir hasta el mar, hay balnearios y hay hoteles. El tema es quién se interpone entre eso que me gusta y cómo hago para disfrutarlo".

Y agregó: "Cada vez que soñás, el capitalismo aparece y te dice '¿cómo? A ver, ¿cuánto va a salir eso? ?¿cómo lo vas a mantener?'".

Por último, concluyó: "Todo el tiempo está esa tensión en donde uno tiene que habitar un mundo que ya estaba programado de antes y en el que se supone que combatirlo es negarlo. Y quizás ahí aparece la idea del peronismo, no es la idea de que dejemos de irnos de vacaciones, sino que todos podamos vacacionar".