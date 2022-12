Tras emitir un comunicado pidiéndole a la dirigencia política “responsabilidad” y “respetar las instituciones republicanas y la Constitución Nacional”, desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) evitaron tomar posición respecto al fallo de la Corte Suprema que beneficia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respecto a la coparticipación.



El titular de la entidad, Alfredo González, aseguró en La García por AM750 que “no debe existir ningún tipo de dudas sobre que se deben cumplir los fallos de la Justicia”. “Esa es la postura de todo el gremialismo de CAME”, aclaró el representante de las pymes de todo el país.

De todos modos, González evitó tomar una postura respecto al contenido del fallo: “No estamos ni a favor ni en contra, de eso se tiene que expresar la Justicia. Y están los legisladores que tienen que trabajar para que haya una equidad de la coparticipación. Partimos de la base de la parte institucional. Si hay un fallo, se debe cumplir”.

En el comunicado se expresaron en un tono similar: “CAME aboga por un entendimiento entre las partes que permita solucionar las diferencias, teniendo en consideración el respeto a las decisiones judiciales, así como de la Ley de Presupuesto aprobada por el Congreso de la Nación”.

En tanto, consultados sobre esta postura, explicaron: “Somos una entidad federal, nosotros apoyamos a todas las pymes del país. Tanto de la Ciudad como de cualquier lugar del país. Nosotros no podemos opinar si la Corte hace un fallo político o no. Son las instituciones del Estado las que deben trabajar. Para eso están los legisladores. No debemos opinar si este fallo afecta o no a las provincias”.