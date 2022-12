El primer ministro británico, Rishi Sunak, fue criticado luego de que le preguntara a un indigente en un centro benéfico si trabajaba en finanzas y si quería entrar en el sector de negocios.

Sunak, exbanquero de Goldman Sachs y una de las personas más ricas de Reino Unido, estaba sirviendo el desayuno en un albergue para personas sin hogar en Londres cuando empezó a charlar con un hombre llamado Dean.

“¿Trabajas en finanzas?”, le preguntó el primer ministro al hombre en un momento de la conversación, mientras le entregaba un plato de salchichas, tostadas y huevos. “No, soy un indigente. Realmente soy alguien sin techo”, respondió el hombre.

"¿Te gustaría dedicarte a eso?", agregó el ministro inglés. “Sí, no me importaría. Pero primero me gustaría pasar la Navidad”, respondió Dean.

El intercambio comenzó cuando el indigente le preguntó a Sunak si estaba “arreglando la economía” y luego de que el hombre confesara que le interesaban los negocios y las finanzas.

Críticas de la oposición

No obstante, la conversación despertó las críticas de la oposición. La líder del Partido Laborista, Angela Rayner, compartió en Twitter un fragmento del intercambio, al cual calificó de “insoportable”.

Por su parte, Bill Esterson, otro legislador laborista, consideró que Sunak “está fuera de la realidad. Es hora de que haya elecciones generales".

¿Quién es Rishi Sunak?

Rishi Sunak, de 42 años, es líder del Partido Conservador. En octubre pasado, fue designado como primer ministro inglés tras la intempestiva salida de Liz Truss a poco más de un mes de haber asumido.

De ascendencia india, nieto de inmigrantes de ese país, se educó en las escuelas de la élite británica. Actualmente, es una de las 250 personas más ricas de Reino Unido, con una fortuna de 826 millones de dólares.

Sunak hizo su fortuna trabajando en el mundo de las finanzas, con el banco de inversiones Goldman Sachs y el fondo de alto riesgo TCI y Theleme Partners.

Llegó al parlamento en las elecciones generales de 2015 y votó a favor del Brexit un año más tarde. Con Theresa May de primera ministra, dio los primeros pasos en el gobierno. El gran salto fue con Boris Johnson, a quien había apoyado cuando en 2019 el Partido Conservador eligió al reemplazante de May.

Johnson lo nombró ministro del Tesoro y, en vísperas de la pandemia, febrero de 2020, ministro de Finanzas.En este cargo sorprendió porque no dudó en lanzar un fuerte programa de apoyo a las empresas y los hogares que lo hizo muy popular en su momento.

Cuando Liz Truss se impuso ante él en la batalla electoral interna, su carrera parecía apagarse, pero comenzó a resurgir cuando la exministra presentó su presupuesto el 23 de septiembre. Unos 45 días más tarde, la funcionaria presentó su renuncia. Y Sunak ganó en su segunda batalla por la corona conservadora.