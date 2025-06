DE VISITANTE ► La leyenda californiana Guns N' Roses agotó las entradas para su primer Huracán anunciado (17/10) y agregó una segunda fecha para el 18/10, con entradas ya en venta ► Los rockeros alternativos My Chemical Romance vuelven después de 17 años y a más de una década de su último disco de estudio: tocan el 1/2 en Huracán, con The Hives como soporte y entradas en venta a partir del viernes 27/6 vía LivePass ► También pega la vuelta Weezer (5/11, Movistar Arena), aunque luego de "apenas" seis años y a bordo de Voyage to the Blue Planet Tour, la gira por el 30º aniversario de su primer disco ► Y hablando de debuts, llega Cap'n Jazz (10/11, Niceto Club), la banda de culto de Chicago que también celebra tres décadas de su primer y único disco oficial antes de desaparecer por combustión espontánea ► Además, la colombiana Ela Minus vendrá a Deseo (6/8) con la propuesta de escuchar en vivo las canciones de su disco DIA con "una experiencia sensorial profunda"; y también anunciaron shows en Argentina el cantante chileno Beto Cuevas, ex La Ley (12/9, Teatro Ópera), el cantautor pop canadiense JP Saxe (24/10, Teatro Vorterix), el cantautor español Leiva (29/11, Obras) y el combo Alleh & Yorghaki, que arman el venezolano Alleh Mezher y el colombiano Yorghaki Yacoub (5/9, Teatro Vorterix).

PANTALLAZOS ► Pharrell Williams: pieza por pieza, la película biográfica del músico y productor, contada en clave LEGO, llega a Max este viernes 27/6 ► El ciclo Pizza Fría, del youtuber Dave América, estrena su Especial Japón, con "La Geisha Reggaetonera, la Sayuri del Flow" y un mix de cultura pop japonesa con flash occidental ► El crack científico Diego Golombek conduce Ciencia en la plaza, webserie de divulgación producida por la Fundación Norma ► Y andá anotando que Tiburón –una de las grandes pelis de todos los tiempos, tal vez la mejor de todas– cumple 50 años y se viene documental con material inédito y entrevistas a su director, Steven Spielberg, entre otrxs (10/7, Disney+).

LA VOZ DEL ESTADIO ► Airbag lleva a tres el contador de fechas en Córdoba, luego de agotar las del viernes 11 y el sábado 12/7 y agregar el domingo 13/7, también en la Plaza de la Música; y también añade una segunda función en el Polideportivo de Mar del Plata para el 16/8, tras liquidar todos los tickets del 15/8 ► Tras agotar el del 22/11, Miranda! suma un segundo show en Ferro para el 23/11 ► A un mes de tocar en Obras con entradas agotadas, Cruzando el Charco anunció que cerrará el año en el Movistar Arena, el 5/12 ► Y mientras sigue girando por España como parte del cierre de su gira mundial, Conociendo Rusia agita su vuelta al Movistar Arena, el 25/10.

¿ESTÁS PARA SALIR? ► El Quinteto Negro La Boca y Aguafuertes preparan para el 12/7 en el Salón Pueyrredón un fechón de rock orillero y arrabalero, en el cruce entre el tango y el punk y con letras de expresión social corrosiva sobre el cambalache actual ► Del domingo 29/6 al sábado 5/7 en distintas salas platenses, el gratuito Festival Queer de cine sobre diversidad sexual y género reunirá cortos y largometrajes argentinos e internacionales, como el reciente Álbum de familia, de Laura Casabé ► Los retro-rockers garageros The Omelettes tendrán reinicio el 12/7 en la fiesta Club Shake en La Tangente, para celebrar los 15 años de su disco debut y su regreso a los escenarios y los estudios ► Y la compañía española La Calòrica promete provocación de la mano del subgénero "teatro catalán", en su debut en la Argentina, con fechas en Córdoba (26/7), Rosario (1/8) y CABA (funciones del 7 al 10/8, Teatro San Martín).

HACELA SIMPLE ► La fábrica de canciones no para si de operarios están Duki (No me alcanza), Bajofondo (Tic Toc Toc), Sofía Mora (Es más simple), ZHAE (Desesperado), Carlos Braile + Sofía Viola (Embrujo (Dura piel)), Varese (VIP), Un Verano (Menos diez), Andry Bett + Raybet (Hoy, los días, los años), Ticky + Francisco Charco (Dejate llevar), DJs Pareja (Outfit), Romphonics (10 PM), Juan Baro (Narcisismo), El Mundo Imaginario + Máximo Disfrute (Algo brillará), Oli Faura (Te escribí una canción), ALMA (Dímelo), Luciano Existe (Pilas chicas), Gitanos (Quebrachales), Motel Montpellier + Mai Malaber (Del último recuerdo), Cuqui (Ningún día) y Carolina Mama (Vestida de melodía).





