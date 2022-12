El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, descontó la continuidad de Lionel Scaloni como director técnico de la Selección Argentina y adelantó que el acuerdo será firmado cuando regrese al país. Scaloni partió este lunes a Mallorca, donde habitualment e reside, por cuestiones familiares.



"No tengo dudas de que Scaloni va a seguir siendo el DT de la Selección Argentina. Los dos somos hombres de palabra, nos dimos la mano, el sí. Se fue de viaje por un tema del pasaporte de uno de sus hijos y cuando vuelva al país hablaremos, como lo hicimos hasta ayer mismo", aseguró Tapia durante una conferencia de prensa en San Juan.



Tapia había anunciado en septiembre pasado, durante la última ventana de amistosos de la Selección antes del Mundial de Qatar que se había llegado a un consenso verbal para asegurar la permanencia del actual cuerpo técnico tras la Copa del Mundo. Pero Scaloni se manifestó cauto sobre esa posibilidad ya que el acuerdo no había sido puesto por escrito y había quedado condicionado a la actuación argentina en el Mundial.



Al recordar el proceso que condujo al nombramiento de Scaloni, el presidente de la AFA recordó que después del Mundial de Rusia, cuando se alejó Jorge Sampaoli, tuvo que tomar una "decisión difícil" sobre la proyección del seleccionado argentino y puntualizó que "el 99% por ciento no estaba de acuerdo" con la designación de Scaloni."No se animaron a decirme que estaba loco, pero el tiempo demostró que no estábamos equivocados. Tres títulos en un año y ocho meses. El fútbol ha demostrado que podemos ser felices, creer en alguien y hacer las cosas mejor, todos juntos" resaltó Tapia.



"Siempre de lo malo se aprende algo bueno. El 'Gringo' (por Scaloni) era parte del cuerpo técnico de (Jorge) Sampaoli y pude ver cómo trabajaba y la influencia que tenía en los jugadores. Cuando Sampaoli se va -continuó-, teníamos una fecha FIFA que cumplir y le pedí que dirija. En esos partidos, sin dudas, me terminé de convencer que era el candidato" expresó el titular de la AFA quien viajó a San Juan con una réplica de la Copa del Mundo para ofrendarla en el santuario de la Difunta Correa, de la que es devoto.