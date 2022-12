El flyer circula en redes y muestra a Axel Kicillof. Pero el detalle importante figura, discreto, en el ángulo inferior derecho. Dice dos palabras: "Axel gobernador". En realidad esas palabras son para las mateadas y no para la actividad oficial, pero lo que cambia el significado es la cercanía con el año electoral 2023. Esa proximidad puede darle un sentido más fuerte, como de formalización publicitaria, a lo que Kicillof viene diciendo: que si su espacio político lo convalida, él quiere ser candidato a la gobernación bonaerense y competir por la reelección. Sin embargo, dirigentes de la Provincia de Buenos Aires especificaron que el gobernador no cambió en los tres criterios que viene forulando: uno, que le gustaría seguir gobernando Buenos Aires; el segundo, que pertenece a un sector político y no toma decisiones solo; el tercero, que ese espacio político tiene una referente que es Cristina Fernández de Kirchner.

Así como en la campaña de 2019 se montó en el Renault Clío de su compañero y amigo Carlos "Carli" Bianco y recorrió la Provincia en miles de encuentros mano a mano con bonaerenses, Kicillof ya viene mateando cuando termina los actos públicos en las localidades que visita.

Según pudo establecer este diario, el anuncio con las dos palabras no es un lanzamiento de campaña sino una iniciativa de militantes peronistas deseosos de que Kicillof sea otra vez el candidato a gobernador en 2023.. Es una "mateada con vecinos y vecinas de La Plata" este jueves 29 a las 18 en la Plaza Islas Malvinas de la calle 20 esquina 53. "¡Traé tu mate y tu reposera!", invitan con la imagen de un Kicillof que abraza a dos mujeres, una más joven y una mayor. Para que no quepan dudas de que no se trata de un acto oficial, no hay en el flyer ninguna seña de la Gobernación.

Las plazas marcaron el inicio político de Kicillof cuando recién había dejado de ser ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner y decidió que además de la Cámara de Diputados la calle debía ser uno de sus escenarios. Ya con Mauricio Macri en la Presidencia empezó a convocar gente a las plazas. En un principio fueron sitios como el Parque Centenario, en las orillas de Villa Crespo. Luego vinieron la Provincia y el Clío.