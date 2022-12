“La Corte perdió todo criterio de justicia”, aseguró el presidente Alberto Fernández en respuesta al fallo del máximo tribunal que otorgó una medida cautelar a favor del gobierno porteño que le garantiza un financiamiento muy por encima del que marcaba la ley justo en un año electoral. "Lo que ha hecho la Corte es algo torcido, no es derecho", enfatizó Fernández en diálogo con C5N y argumentó: "Es todo una locura. Si cumplo con el fallo de la Corte, incumplo con la ley de Presupuesto, que dice que no pague".

En el plano electoral, el Presidente vaticinó una victoria del FdT en 2023 y resaltó: "Somos absolutamente competitivos. Ningún pueblo se suicida. Ningún pueblo va a repetir dos veces la misma historia". También confirmó que convocará a sesiones extraordinarias del Congreso para tratar temas como la "moratoria previsional" y distintas "alternativas" que evalúan junto con el ministro de Economía, Sergio Massa, para encarar el fallo de la Corte Suprema sobre coparticipación.

La respuesta a la Corte Suprema

Para Fernández, en el fallo la Corte se extralimitó "de un modo muy peligroso y grave". "Estoy harto de leer sentencias sin razonabilidad jurídica. La Corte ha dictado una serie de fallos que son directamente una intromisión a otros poderes", abundó.

"Los argentinos revisamos el funcionamiento del Poder Legislativo cada dos años. Del Ejecutivo cada cuatro años. Ahora, ¿Cuándo vamos a revisar el funcionamiento del Poder Judicial?", interpeló.

El Presidente remarcó la necesidad de "hacerle entender a la gente que el Poder Judicial es muy importante dentro del sistema republicano". Fernández recordó que había impulsado una "idea más atractiva de federalizar" la Corte con 25 miembros, para garantizar que "todo el país estuviera representado".



"Pero si sigue haciendo las barrabasadas que hace, la solución no está en el número de miembros sino en volver al Estado de derecho", completó.

Consultado sobre la posibilidad de impulsar un juicio político contra los jueces de la Corte, sostuvo que "estamos estudiando la situación. El Presidente no tiene entre sus funciones promover el juicio político. La verdad estoy viendo con mucha preocupación lo que está pasando y se lo he planteado a los gobernadores".

Un fallo de cumplimiento imposible

En ese marco, el jefe de Estado explicó que "para poder cumplir con un fallo tengo que tener los recursos para poder afrontarlo. La solución que aparece es que el Congreso me amplíe el Presupuesto, o cree nuevos impuestos, pero la sentencia es incumplible en los términos que la Corte ha dicho".

Cuando le preguntaron por las críticas que recibió al volver sobre sus pasos después de desafiar el fallo aseguró que eso nunca había pasado sino que se trató de una enorme operación mediática “que llegó hasta a confundir a algunos compañeros”.

“Junto con los gobernadores lo que yo afirmé era que el fallo era de imposible cumplimiento, y eso se tradujo el viernes como que yo había desobedecido la sentencia. Cuando propuse después utilizar un remanente de bonos como una forma posible de no levantarnos contra el Poder Judicial, dijeron que cumplí. Y encima Larreta --ironizó-- dijo que me iban a denunciar por no haber cumplido”, describió lo ocurrido con la justicia, los medios y los opositores.

La entente entre la Corte y la oposición

Fernández destacó que justamente la oposición defiende esta pérdida de todo criterio de justicia “porque este sistema le sirve a ellos, estigmatiza personas y las condena injustamente".

"Todavía estoy esperando que un juez investigue la responsabilidad de Macri en el Correo, en la toma de la deuda, en la venta de las acciones de la empresa de Autopista del Sol y en el contrabando de armas a Bolivia en pleno golpe de Estado", dijo y añadió: "Yo, que soy un hombre de derecho, sigo creyendo que alguien lo va a hacer".

En esa línea, señaló que desde Juntos por el Cambio "construyeron esta Justicia miserable, hicieron el sistema de denigración de personas permanentemente, generaron un sistema mediático que condenara a las personas antes de que la Justicia se decida y cuidan el sistema que han creado actualmente como oposición para que nadie los toque".

Por eso reiteró que el objetivo que persigue en su gestión es lograr "un país más justo e igualitario, que tenga una Justicia digna de una república, y no que se llenen la boca hablando de la república y se soporte a estos jueces".

La oposición salvaje de Juntos por el Cambio

Por otro lado, apuntó contra la oposición que quiere "llevar al Presidente y al país a un callejón sin salida", y puso como ejemplo el tratamiento que Juntos por el Cambio hizo de cuestiones como las vacunas contra el Covid y la suba del dólar blue.

"Lo que he debido vivir yo con esta oposición pocos presidentes lo han vivido", planteó Fernández. "Hicieron todo lo posible, jugaron con el dólar blue de una manera totalmente irresponsable. Me pregunto si son conscientes del enorme daño que hacen", cuestionó.

“Va a ganar el Frente de Todos”

También aseguró que el candidato del FdT para las próximas elecciones será "el que reúna las mejores condiciones" y señaló que quien se quiera presentar a las PASO dentro del oficialismo podrá hacerlo.

"Mi primer preocupación es que el Frente de Todos gane las elecciones. Mi primer preocupación no es mi reelección. El Frente de Todos va a ganar, no tengo ninguna duda, porque la gente poco a poco se está dando cuenta de cómo es la historia", enfatizó Fernández.



El Presidente destacó que "hay una frase de (el expresidente de Estados Unidos Abraham) Lincoln que me parece que está empezando a hacer efecto. Lincoln dijo alguna vez 'Se les puede mentir a todos algún tiempo, también se les puede mentir a algunos todo el tiempo, lo que no se puede hacer es mentirle a todos todo el tiempo'. Ya se empezaron a dar cuenta de cómo son las cosas".

"Los argentinos estoy seguro de que están advirtiendo de que les presentaron un panorama que no era el real y están empezando a valorar los esfuerzos que hicimos como sociedad, no que hizo solamente el Gobierno", resaltó el jefe de Estado.

En esa línea, Alberto Fernández afirmó que el Frente está "absolutamente competitivo", aunque reconoció que "no estamos con la misma fortaleza que en 2019, eso es verdad".

"Estoy seguro, ningún pueblo se suicida. Mi primer deber es garantizar la unidad, y cuando hablo de las PASO es para que nadie se vaya y todos dejen los pies adentro del plato", subrayó el mandatario, aprovechando la oportunidad para fijar posición respecto de las elecciones primarias.

"Para eliminarlas hace falta una ley y nadie me demostró que existan los votos. En el Frente de Todos tiene que darse un sistema armónico de convivencia y resolución de diferencias. Me voy a poner al frente de ese trabajo y voy a consensuar con todos".

"El que se quiera presentar que se presente, el que quiera competir que compita. Y que sea nuestro candidato el que tenga más posibilidades de ganar la elección", puntualizó. Finalmente, el jefe de Estado concluyó: "Lo mejor es saber que todos tenemos lugar. Porque si uno es el dueño de la decisión, entonces el que no es amigo del dueño de la decisión se queda afuera".

El caso Milagro Sala

Por último, Fernández reiteró su "compromiso" con el caso de la dirigente social Milagro Sala y definió como "absolutamente abusivo" el trato que ella ha recibido por parte del Poder Judicial.

"Todos conocen el nivel de compromiso que he tomado. Fue un proceso que demoró casi 7 años en tener sentencia definitiva y vivió todo el proceso encarcelada. Es absolutamente abusivo", señaló.