El intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, le pidió este jueves al presidente Alberto Fernández avanzar con firmeza sobre algunos puntos centrales de su gestión y no tener miedo a la crítica que se puedan hacer desde los partidos de la oposición y los medios de comunicación.



El comentario llega después de que el Gobierno anunciara que acatará el fallo de la Corte Suprema que beneficia a la Ciudad de Buenos Aires en el conflicto por la coparticipación, después de señalar la cautelar como “de imposible cumplimiento”.

“El Presidente podría hacer lo que dijo el Papa, hacer un poco de lío. Hacer algo con Vicentín, poner en vigencia la Ley de Medios, ponerse un poco más duro. Pero le ponía la mano arriba al escorpión (por Horario Rodríguez Larreta) y lo llamaba amigo”, criticó.

Y añadió: “Nosotros, los militantes, los kirchneristas, no tenemos por qué arrugar. No hay por qué tener miedo. ¿A qué le vamos a tener miedo? ¿A una tapa de Clarín? ¿A que Lanata me llame el boludo de la semana?”

“Si no lo hacemos nosotros, que tenemos la vida solucionada en lo económico, ¿a quién le pedimos que lo haga? Yo quiero una nueva justicia, la distribución de la riqueza. No quiero que los que más tienen sigan teniendo más”, se lamentó en diálogo con Mediodía 750, por AM750.

Críticas al Gobierno porteño

Por otro lado, Zurro cuestionó la gestión de Horacio Rodríguez Larreta y consideró que la ampliación de su gabinete, con figuras provenientes del ámbito legislativo nacional, “es una gilada para la clase media”.

El jefe de gobierno porteño sumó esta semana a Martín Redrado, Waldo Wolff y Silvia Lospennato, e incorporará en los próximos días a Graciela Ocaña y Cynthia Hotton, conocida por su militancia anti-derechos.

“Larreta es un Macri más peligroso. Uno tiene que decir la verdad del proyecto de país que tiene. Y cuando gana, tiene que llevar adelante ese plan. Porque lo eligen para que haga la verdad, el proyecto que presentó. No me veo eso del consenso ese. Esa cangureada a mí no me gusta”.