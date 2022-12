Horacio Rodríguez Larreta decidió apuntalar (y mostrar) sus alianzas internas dentro del PRO y su equipo económico con un reparto de cargos en su gabinete. El jefe de Gobierno sumó en distintas áreas a Martín Redrado, al halcón Waldo Wolff, a Silvia Lospennato, y se sumarán a futuro Graciela Ocaña y a Cynthia Hotton. Cada una o uno representa un sector al que Larreta buscó sumar detrás de su candidatura presidencial. La que acusó recibo fue la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, que no se privó de cuestionar al jefe de Gobierno por entregar demasiados cargos, "cuando lo que se requiere es austeridad".



Cuando ya está entrando en el terreno decisivo de la disputa con sus adversarios internos (Bullrich y tal vez Macri); Larreta viene haciendo despliegues para exhibir armado político cada vez mayores. Uno de los últimos fue un brindis de fin de año donde reunió a miles de dirigentes que lo apoyan a lo largo del país. Ahora la ampliación del gabinete porteño va en la misma línea.



"La diversidad enriquece, creo en ese camino. Trabajando en equipo se mejora cada idea y se consigue el apoyo político necesario para llevar adelante las transformaciones y sostenerlas en el tiempo", afirmó Larreta, al presentar a sus nuevos funcionarios que son, en verdad, dirigentes políticos que fue sumando a su armado a lo largo del tiempo.



El economista Martín Redrado --ex titular del Banco Central, ex golden boy menemista-- se sumó como secretario de Asuntos Estratégicos. Se trata de una incorporación que no tiene tanto que ver con el funcionamiento del gabinete porteño como con la idea de pensar un gabinete económico nacional, donde Redrado tendría seguramente un lugar en el equipo que hoy comanda Hernán Lacunza.

A Waldo Wolff lo designó como secretario de Asuntos Públicos. Larreta dijo que era para "fortalecer la comunicación de las actividades de gestión". Si hay algo que el Gobierno porteño tiene hiperdesarrollada es el área de comunicación. La clave de la incorporación de Wolff no hay que pensarla por lo tanto, nuevamente, como algo vinculado a la gestión sino al armado presidencial. Wolff llegó a la política por Jorge Macri, por lo que su incorporación sería también un gesto al ministro de Gobierno.



Pero, sobre todo, Wolff era un hombre asociado al sector de halcones de Bullrich, del sector de los halcones. Incluso, en algún momento, ella lo imaginó como candidato a jefe de Gobierno para enfrentar al larretismo. Hoy es parte del gabinete de Larreta, en lo que marca la estrategia de Larreta de restarle apoyos a su adversaria.



Bullrich furiosa

Quizás por eso la presidenta del PRO reaccionó con enojo al anuncio. No con tanta furia como cuando Larreta le birló a otra dirigente, Florencia Arietto, pero no dejó de ser un trago amargo el tener que ver a Wolff como parte del equipo de su adversario. "¿Mucho cargo, no? Me parece que la discusión política del país es menos cargos y más austeridad", contraatacó Bullrich ante el anuncio de Larreta.



"Lo que tenemos que discutir es no incorporar más gente porque le doy un cargo, sino ser capaces de convencer a la gente que Argentina tiene que tener un Estado más razonable", sostuvo Bullrich, con la idea de atacar a Larreta por el lado del gasto público, mientras su exmano derecha Gerardo Milman, sigue sumando denuncias por manejos irregulares de fondos públicos.

Larreta se atajó antes de recibir ese ataque indicando que varios de los cargos son ad honorem y que no está ampliando la estructura del Estado. Luego, desde el Gobierno porteño, indicaron que no le piensan responder a Bullrich, como cada vez que los ataca. La idea, siempre, es no subirle el precio.

Verde y celeste



Larreta también sumó a Silvia Lospennato en el Consejo Consultivo para la Investigación y Evaluación de Políticas de Género. Lospenato fue una de las que impulsó desde el PRO el aborto legal, seguro y gratuito, además de otros momentos memorables en el Congreso contra el peronismo. Hace tiempo que forma parte del dispositivo larretista, pero su incorporación es una señal hacia sectores del pañuelo verde. Se sumará al trabajo que hace la histórica Carmen Polledo, actual Subsecretaria de Relaciones Institucionales de la ciudad, quien asumirá como secretaria de Igualdad de Género. Otro de los armadores de Larreta, Eduardo Macchiavelli, será designado al frente de un área nueva del Gabinete porteño, que tendría que ver con la proyección federal de la Ciudad. Un cargo armado para 2023.





Pero a su vez, Larreta tiene previsto sumar en 2023 a la evangelista Cynthia Hotton, furiosa militante antiderechos y fundadora del partido +Valores. Su incorporación, así como otras que Larreta busca por derecha, tiene como objetivo "comerse" los votos que podría restarle el sector de Javier Milei. Hotton viene mostrándose con Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires y el objetivo es incluirla en el Consejo Social porteño, bajo la órbita de la la Secretaría de Transformación Cultural de la Jefatura de Gabinete porteño.

Otra que se menciona para sumarse al gabinete es una histórica aliada de Larreta, Graciela Ocaña: en este caso, se la piensa en algún organismo que se ocupe de los adultos mayores. El objetivo de sumar a Ocaña será reforzar el perfil "anticorrupción" de Larreta. Como enfatizó Larreta, ni Ocaña ni Lospenato dejarían su banca ni cobrarían un peso por su cargo en el Gobierno porteño.

Son incorporaciones más pensando en la campaña, que será el eje que mueva todas las acciones de aquí a octubre de 2023. Todos los movimientos, los presentes y los futuros, desembocarán en el lanzamiento formal de Larreta como candidato a Presidente, a comienzos de 2023.