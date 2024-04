El presidente Javier Milei volvió a cruzar a Cristina Fernández de Kirchner por la disertación que la exmandataria dio en la inauguración del microestadio Néstor Kirchner en la localidad de Quilmes. “Respecto a otros de sus discursos, el de ayer fue muy pobre. En general había un modelo, una estructura más clara. Fue de una pobreza intelectual notoria, hubo una caída el nivel del discurso. Lo único que hizo fue hacer críticas, sigue abrazada a un modelo que destrozó a la Argentina”, señaló.

En la previa al debate de la Ley Bases en Diputados, el ultraderechista sostuvo que la reaparición de la vicepresidenta se debe al éxito que, según él, está teniendo su gestión. "Están nerviosos, cada dia es más notable el modo en que va bajando la inflación", dijo en diálogo con Sipasapasa, donde confesó que le resultaría "maravilloso enfrentar a Cristina Kirchner" en 2027.

"Sería divertidísimo ponerle fin a la historia negra del país, después de la dictadura militar”, planteó el mandatario, quien se mostró confiado en que si La Libertad Avanza (LLA) disputara la elección presidencial en la actualidad cosecharía "el 54% de los votos, según encuestas".

"Cristina Fernández de Kirchner necesita reagrupar la tropa y juntarla toda. Hoy es una bolsa de gatos, la misma que fueron gobernando y que generó uno de los peores gobiernos de la historia", añadió el presidente, que insistió con que el discurso de este sábado fue "un acto desesperado por mantener vivo un movimiento político que tanto daño le ha hecho al país".

Respecto a una de las críticas que le dirigió CFK en Quilmes, quien le cuestionó festejar el superávit fiscal mientras adeuda el pago de múltiples partidas, Milei respondió: "Lo que ella no entiende es que nosotros hemos decidido cortar con determinadas partidas. No es que las hemos pateado, las hemos decido cortar. Hemos decidido cortar la obra pública, por ejemplo, porque es la demostración más palmaria de la corrupción en Argentina".

Y agregó, sobre este punto: "A un (ex)gobierno extremadamente corrupto donde la corrupción la viabilizaba por la obra pública es obvio que le parece un disparate cortarla. Pero sí, nosotros cortamos la obra pública porque es un escándalo de corrupción. Y es falso que genere empleo, porque la tenés que financiar con impuestos y esos impuestos retraen los ingresos del pagador de impuestos y hace que reduzcan la demanda de otros bienes de la economía que sí quería tener y en el mejor de los casos lo que hace es mover en el trabajo y seguramente en el medio usted pierde, porque sabemos que las manos de los políticos son porosas". Eso sí, nunca dijo nada los efectos generados en los miles de desempleados en el rubro de la construcción.

El ultraderechista también debió aclarar la situación con Cammesa, luego de que CFK señalara la falta de pagos. "Los pagos de Cammesa se van a hacer a mitad de año. A lo largo de los primeros 5 meses del año estamos generando mucho superávit financiero para compensar lo que va a ser el aumento en las partidas por el pago de Cammesa y lo que va a ser el pago de los aguinaldos. Cuando vengan esos números operativamente vamos a quedar en déficit pero con todo lo acumulado antes las cuentas quedan equilibradas", aseguró.

Luego, volvió a hacer una defensa de la motosierra, al igual que la semana pasada, y dijo que "es falso cuando dicen que el ajuste no tiene nada de motosierra y tiene todo de licuación. En realidad básicamente nosotros el ajuste del fisco son 5 puntos del PBI. Una parte está conseguida con mayores impuestos y 3 puntos y medio con baja de gasto. Y solamente tiene licuación 0.4, o sea 11%. O sea que el 89% del ajuste es motosierra", subrayó.

Jubilados y Ley Bases

En la entrevista de este domingo, también se refirió a la difícil situación que atraviesan los jubilados y jubiladas, sin admitir responsabilidad alguna del brutal ajuste en los haberes. "Los jubilados con la fórmula que venían teniendo hubieran perdido 2 puntos del PBI este año. Nosotros estamos haciendo una recomposición que les devuelve 1.6: ese 0,4 que se pierde es lo que estuvieron perdiendo ahora", explicó, y aseguró que "para los jubilados ya viene la recuperación, por eso envíe ese DNU, para que empiece ya a correr el ajuste por inflación y recomponerle los ingresos a los jubilados".



Luego, volvió a atacar al Congreso, a horas de que se empiece a tratar la Ley Bases. "Yo no tengo la culpa que el Congreso me frene las cosas y la política se haya convertido en una máquina de impedir. Nosotros obramos con las herramientas que tenemos", protestó. Respecto a las posibilidades que tiene de ser aprobada la ley, el ultraderechista se limitó a responder que "es un tema que está llevando de manera muy intensa el minsitro Francos, que es quien tiene mayores detalles de cómo viene eso, y cada vez que hablo con él lo veo muy optimista".

Pettovello, conflicto con universidades y Corte Suprema

*“El reclamo de la marcha puede ser genuino, pero está construido sobre una mentira. Nunca dijimos que íbamos a cerrar las universidades, nunca dijimos que le íbamos a quitar financiamiento. Lo único que pedimos es que como las universidades públicas están siendo financiadas por los pagadores de impuestos, los números tienen que ser auditados. ¿Quién no quiere ser auditado? Los ladrones. Si los números fueran transparentes, podrían ser auditados. Entones, tomaron una causa noble, la política la prostituyó, armó una falacia del hombre de paja y dijo que nosotros queríamos hacer cosas que nunca dijimos que íbamos a hacer. Esto fue la reedición de la campaña del miedo de Massa en las elecciones. (…) Esto se ve en quiénes fueron las caras de esa marcha: estaba la CGT, Pablo Moyano, el ala progresista de la UCR, La Cámpora, Kicillof, Massa, los piqueteros, todo el arco de la izquierda, los que defienden los regímenes autócratas, había gente con profundo sentimiento antisemita ahí también. La foto es el tren fantasma”.

*“Pettovello es cuestionada porque todos los días saca denuncias de corrupción. Es una máquina de descubrir actos de corrupción. Cuando le toca el negocio a alguno los grupos de poder responden y la van a operar. Obvio que los que tienen poder de lobby van a jugar sus fichas. No estoy dispuesta a entregar a una ministra que está haciendo un trabajo excepcional”.

*"La expectativa es que pasen los dos (Lijo y García Mansilla). Nosotros somos el Poder Ejecutivo, no tenemos por qué meternos en el Poder Judicial, no entrometernos. Durante la campaña fui agredido por no expresarme sobre cosas que tenía que hacer la Justicia”.