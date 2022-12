Afterlife, la fiesta de la casa discográfica fundada por Tale Of Us, el grupo de los DJ italianos Matteo Milleri y Carmine Conte, vuelve a Buenos Aires en 2023. La cita será el próximo sábado 8 de abril en Mandarine Park, situado en Punta Carrasco.

Las entradas aún no salieron a la venta y tampoco se sabe cuánto costarán. No obstante, en la página web del evento se habilitó una preinscripción—en la que tan solo se debe completar el nombre, apellido y mail del interesado—para tener acceso anticipado a los tickets una vez que estén disponibles.

La última vez que Afterlife había desembarcado en Buenos Aires fue el 17 de marzo de 2018, también en el predio porteño de Mandarine Park, en lo que fue la primera fiesta del sello en el país.

Line up de Afterlife

Aún no está confirmado quiénes serán los artistas que acompañen en escena a Tale Of Us, dato que se dará a conocer en las próximas semanas.

Sin embargo, se cree que podría llegar tanto Anyma como MRAK, quienes ya confirmaron su presencia en los shows de Brasil, que se realizarán el 10 y 11 de marzo de 2023 en San Pablo.

En la fiesta de 2018 realizada en Argentina, los DJs y productores italianos compartieron cabina con Recondite, Mind Against, Agents of time y Max & Anime, fusionando formatos live y DJ sets.