Los juveniles Matías Soule, Alejandro Garnacho, los hermanos Franco y Valentín Carboni y Luka Romero, no estarán presentes en el Seleccionado Argentino Sub 20 que jugará el Sudamericano de la categoría en Colombia del 19 de enero al 12 de febrero. Tanto Juventus como Manchester United, Cagliari, Inter y Lazio decidieron no ceder a sus jugadores para el certamen por no formar parte del calendario internacional de competencias de la FIFA.

La semana pasada, AFA elevó una lista preliminar de 28 jugadores que se entrenaron hasta el miércoles pasado en el complejo de Ezeiza en la que no estaban los nombres de ninguno de esos juveniles. La próxima semana, el plantel que dirige Javier Mascherano volverá a concentrarse en Ezeiza entre el martes 3 y sábado 7 de enero, y el jueves 5 el técnico dará a conocer la nómina definitiva de jugadores.

La Sub 20 viajará a Cali el 15 de enero para disputar el Sudamericano y jugará su primer partido por el grupo A el sábado 21 de enero ante Paraguay y luego enfrentará a Brasil el 23, el 25 a Perú y cerrará el 27 ante Colombia.