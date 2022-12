El Gobierno aceptó la renuncia de Félix Crous como titular de la Oficina Anticorrupción. La decisión fue comunicada a través del decreto 878/2022, publicado en el Boletín Oficial de este viernes.

"Agradécense al funcionario renunciante los valiosos servicios prestados en el desempeño de su cargo", señala el texto del decreto —que lleva la firma del Jefe de Gabinete, Juan Manzur—. No se detallan las causas de su alejamiento de sus funciones.

Crous, quien anteriormente fue fiscal y titular de la Procuraduría de Violencia Institucional, había asumido como titular de la Oficina Anticorrupción en enero de 2020.

Victoria Donda no seguirá al frente del INADI

En las últimas horas, se informó que el presidente Alberto Fernández decidió no renovar el nombramiento de Victoria Donda como interventora del INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo).



Según se explicó, la medida apunta a normalizar la conducción del organismo. Además, según trascendió, en la decisión también influyó el acercamiento político de Donda al kirchnerismo. En una carta, Donda confirmó su alejamiento del cargo. Dijo que se enteró de la decisión por un llamado del Jefe de Asesores, Juan Manuel Olmos, y que su partida se debería a sus posiciones públicas.

"Porque estoy convencida de que las responsabilidades institucionales son etapas de un camino más extenso e integral en la vida de todo militante político que aspira verdaderamente a modificar realidades que duelen, es que hoy se cierra un ciclo", sostuvo. Aclaró que su alejamiento no implica alejarse del Frente de Todos (FdT) y remarcó la centralidad de la figura de CFK.

En un tramo de su carta, le reprochó al Gobierno la falta de escucha y de reacción para atender las demandas de la gente. "Agravando fuertemente lo anterior --dijo--, por el hecho de ser mujer y no encontrar en el gobierno espacio legítimo para que nuestras voces sean escuchadas, hace pocos minutos me enteré a través de Juan Manuel Olmos, jefe de Asesores de la Presidencia, sobre la posibilidad de mi corrimiento del INADI, centralmente como consecuencia –según me informaron– de mi posicionamiento político respecto a la etapa actual, elemento que hice visible en reiteradas ocasiones en mi discurso público", dijo. "Acaso me llevó siempre a decir lo que pienso el hecho de creer que jamás una gestión de gobierno puede divorciarse de lo que siente la sociedad que supuestamente representa".



Donda había asumido como interventora del INADI junto con el gobierno de Fernández, en diciembre de 2019

