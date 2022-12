Ya no es un secreto: el actor Jared Leto está en Argentina y pasea por la Ciudad de Buenos Aires, aprovechando del clima soleado y caluroso de este verano en la víspera de Año Nuevo. La llegada al país del intérprete estadounidense pasó desapercibida, pero en los últimos días su presencia fue advertida por diferentes fanáticos mientras realizaba un recorrido turístico por las calles y comercios del barrio porteño de Palermo, y no dudaron en tomarse una foto con él para subirla a sus respectivas redes sociales.

La noticia de la presencia de la estrella de Hollywood en el sur de Latinoamérica fue toda una sorpresa. Desde el martes pasado se armó un gran revuelo cuando comenzó a circular en Twitter una serie de imágenes de jóvenes que se habían cruzado con el artista de 51 años en su paseo por plazas, cafeterías, y bares de la ciudad.

Los motivos que traen a Leto por el país siguen siendo un misterio. Desde que se confirmó su visita a Buenos Aires, las redes explotan de consultas y dudas respecto de la ubicación donde se lo ve pasear, detalles de su estadía en la Argentina, o si alguna persona estaba al tanto del hotel en el que se encontraba instalado.

En las redes sociales del protagonista de la película Morbius tampoco hay ningún indicio sobre las razones que lo llevaron a disfrutar los últimos días del 2022 en el país. Sus últimas publicaciones están relacionadas a las fiestas navideñas y a la promoción de Twentynine Palms, su exclusiva línea de productos para el cuidado de la piel, el cuerpo y el cabello.

Jared Leto de paseo por Buenos Aires: qué lugares visitó

Este viernes, el fundador y cantante de la banda 30 seconds to Mars compartió dos imágenes en su cuenta oficial de Instagram en donde posa con los pies descalzos sobre el asfalto en un escenario al aire libre, y a pesar de que no indicó su ubicación ni dio detalles en la descripción, los usuarios locales no tardaron en señalar que se podía tratar de uno de los rincones del circuíto aeróbico del Rosedal de de Palermo.



Jared Leto compartió un vistazo de su visita por Buenos Aires en diciembre en su cuenta oficial de Instagram. (IG/@jaredleto)

No obstante, en los días previos, algunas personas pudieron ubicarlo en otros puntos turísticos de la Ciudad de Buenos Aires, y dieron detalles de su encuentro en las redes sociales.

Para el caso, el usuario de Twitter llamado Lucas González anunció el martes pasado que se había cruzado al músico en una casa de té en Palermo. En su cuenta publicó una foto y escribió: "Estás en Buenos Aires tranqui y de pronto te encuentras a Jared Leto".

"Miren quién pasó por la puerta de mi trabajo hoy por Palermo. Anda de paseo literal por Argentina! Le dije qué bueno que esté en nuestro país y que se divierta! Muy buena onda él y súper predispuesto para la foto #JaredLeto #JaredLetoArgentina", escribió por su parte Jéssica Herrlein, otra usuaria de esa red social.



Para algunos, el artista llegó al país para vivir la "fiebre mundialista" por el triunfo de la selección argentina en la Copa del Mundo de Qatar 2022. "JARED LETO EN ARGENTINA Se vino a vivir la fiesta mundialista", especuló el periodista Damián Nakatche, con una foto con el músico tras encontrárselo en Palermo.

"Nosotros ni enterados que @JaredLeto estaba por Buenos Aires hasta que de la nada entra en la misma cafetería en la que estábamos. Sin duda el momento más aleatorio de nuestro viaje", expresó el usuario @alcanitooo en su cuenta virtual, con dos fotos de él y su amiga junto a la celebridad.

"Salís a tomar un segundo aire de tu trabajo y te cruzas a #JAREDLETO", comentó otro usuario. "Se puede cerrar el año de la mejor manera??? Totalmente. Conocí a @JaredLeto, gracias por tu buena onda!!!", escribió el internauta llamado Mario Suárez en su cuenta, con una foto junto al ídolo hollywodeense de noche en lo que aparenta ser la entrada del hotel Four Seasons.

De acuerdo con los registros de los fans, Jared Leto caminó por Plaza Serrano, visitó una tienda de té y miró vidrieras. Una de estas noches fue a comer a la parrilla Don Julio, ubicada también en el barrio de Palermo.