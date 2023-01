Un hombre que portaba un arma blanca y un artefacto explosivo fue detenido este domingo después de intentar ingresar al acto de asunción de Luiz Inácio Lula Da Silva como presidente de Brasil. Así lo informó la Policía Militar.



El comunicado de la fuerza señala que la captura fue a las 9 y que se trata de “un hombre con un artefacto explosivo y un cuchillo que intentaba entrar en la explanada para la investidura” de Lula.



"El individuo venía de Río de Janeiro para participar en el evento y, durante el registro, se le encontraron un cuchillo y fuegos artificiales", según el texto policial, citado por el portal Diario do Centro do Mundo y la agencia Europa Press.



También en las últimas horas la Policía federal usó un dispositivo antidron para derribar un aparato aéreo no tripulado que había invadido la explanada donde se celebrará la ceremonia.