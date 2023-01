El piloto argentino Manuel Andújar, campeón 2021, ganó en la división quads la primera etapa del 45° Rally Dakar que se disputa en Arabia Saudita hasta el próximo 15 de enero.



El lobense (7240 Rally Team) se impuso sobre el defensor del título, el francés Alexandre Giroud (Yamaha Racing SMX Drag'on) en una reñida carrera por caminos de arena y piedras diagramados en forma de bucle en el Sea Camp, próximo a la costa del Mar Rojo.



Los dos pilotos se alternaron el liderazgo, y finalmente el argentino pudo hacerse del triunfo en el último tramo de un especial de 367 kilómetros con 234 de enlace.



A menos de 100 kilómetros para la meta, Giroud, ganador del prólogo del sábado, lo que le permitió salir al frente del pelotón, le llevaba una diferencia de 15 segundos al argentino, quien al cabo del parcial cronometró 4h10m34s con una ventaja de +44s. sobre su escolta.



El podio de los cuatriciclos lo completó el debutante argentino Francisco Moreno Flores (Drag'on Rally Team) a una distancia de 10m49s.



Andújar, de 26 años, quien corre con el escudo de Boca Juniors en su antiflama y las imágenes de Maradona, Messi y la Copa del Mundo en el casco, consiguió la tercera victoria de su historial en el Dakar, tras las dos alcanzadas en la edición 2021 que lo consagró como campeón.



Luego de su abandono en 2022, el bonaerense busca este año restablecer la tendencia argentina en una divisional que desde su incorporación al rally en 2009 registró siete títulos para el país. Previamente fueron campeones Marcos Patronelli (2010, 2013 y 2016), su hermano Alejandro (2011 y 2012) y Nicolás Cavigliasso (2019).



El cordobés Pablo Copetti (Del Amo Motorsports), representante de bandera estadounidense, se ubicó en el cuarto lugar.



En moto, el argentino Kevin Benavides (Red Bull KTM Rally Team) se clasificó segundo por las penalizaciones aplicadas por la dirección de la carrera al final de la jornada.

Luciano Benavides en acción. Imagen: NA.

El salteño cruzó la línea de llegada en el quinto puesto pero avanzó tres lugares tras las sanciones al australiano Daniel Sanders (Red Bull GasGas), ganador inicial, al chileno Pablo Quintanilla (Monster Energy Honda) y el español Joan Barreda Bort (Monster Energy JB), quienes no respetaron los límites de velocidad.



Benavides, único corredor sudamericano campeón del Dakar sobre dos ruedas (2021), completó la ruta con diferencia de +44 segundos respecto del estadounidense Ricky Brabec (Monster Energy Honda), declarado ganador.



Su hermano menor Luciano Benavides, piloto Husqvarna, finalizó 15to. (+9:11), dos posiciones arriba de Franco Caimi, del Hero Motorsports Rally Team (+12:26).



El británico Sam Sunderland (GasGas), vencedor de la edición 2022, tuvo un comienzo de año para el olvido al abandonar la competencia por una caída que demandó su internación preventiva.



La empresa organizadora Amaury Sport Organisation (ASO) informó en un comunicado que "el vigente campeón se cayó en el kilómetro 52 de la especial y fue atendido por el servicio médico".



El vigente campeón permanecía "consciente, con plena movilidad y dolores de espalda" tras la caída y fue trasladado en helicóptero hacia el hospital de Yanbu para exámenes médicos complementarios.



Por otro lado, el español Carlos Sainz ganó en autos con su Audi híbrido, con ventaja de 23 segundos sobre otro de los favoritos, el francés Sebastien Loeb (Prodrive).



El catarí Nasser Al-Attiyah (Toyota), vencedor de la edición 2022, ocupó la séptima posición a más de 7 minutos de distancia, una por debajo del argentino Orlando Terranova (Bahrain Raid Xtreme), ordenado a +6:59.



El francés Stéphane Peterhansel (Team Audi Sport), máximo ganador del Dakar con 14 títulos, se ubicó décimo (+8:54).



Esa mismo escalón le correspondió al argentino David Zille (South Racing Can Am) en prototipos ligeros, a casi media hora de diferencia del chileno Francisco López Contardo (Red Bull).



La segunda etapa del rally más extremo del mundo se llevará a cabo este lunes entre Sea Camp y la ciudad de Al'Ula con 430km. cronometrados.