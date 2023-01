El gobierno porteño comenzó a sondear reemplazantes para el ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D´Alessandro. Según pudo confirmar Página12 es la primera señal de recambio que empezó a mostrar la administración de Horacio Rodríguez Larreta. Uno de los consultados declinó la invitación y con ironía dijo encontrarse afortunadamente a más de mil kilómetros de distancia de la braza caliente. Según señalan, uno de los que pide su cabeza es el jefe de gabinete Felipe Miguel, Larreta “aún está viendo” y el expresidente Mauricio Macri permanece con la boca cerrada aunque desde su cercano diario La Nación le hicieron una entrevista en el que tiraron a matarlo. Entorno a D´Alessandro, en tanto, no hay novedades. “No tiene pensado renunciar y Horacio tampoco se lo pidió, al contrario”, señalaron a este diario.

La nueva difusión de chats de D'Alessandro –esta vez con gestiones con un asesor de la Corte Suprema y empresarios del negocio de las grúas-- encontró a Larreta de vacaciones en el country Cumelén desde donde convocó de emergencia a un Zoom de su mesa chica para definir una estrategia. D´Alessandro salió a desmentir los chats en medios amigos y a denunciar al diputado Rodolfo Tailhade por espionaje pero en simultáneo comenzaron algunos sondeos para buscar quien agarre un cargo para el que el PRO al parecer no tendría reemplazantes, según explican en el espacio. D´Alessandro es ministro de Justicia y de Seguridad. Y el problema lo tendrían en Seguridad, porque los candidatos para reemplazar a D´Alessandro son personas que reportan o al equipo de Patricia Bullrich o al de Cristian Ritondo: la primera, archirrivala de Larreta en su competencia interna para el frente presidencial; el segundo candidato del ala dura del PRO para la Provincia de Buenos Aires.

La crisis desatada en el frente porteño escala. Un dato que mencionan en el espacio para dar cuenta de la escala es la escasez de voces a favor de D´Alessandro. Mientras Macri está en silencio, los de abajo no quieren ni acercarse al tema. Diego Santilli, por ejemplo, optó por correrse de escena. No habló, y dicen que está en silencio dispuesto a que la mancha venenosa pase lo más lejos posible y no empañe su carrera a la gobernación bonaerense. D´Alessandro la pasó mal en la entrevista con La Nación.



--¿Por qué viajó a Lago Escondido? --le preguntó el periodista Matías Moreno.



-- ¿Qué tiene que ver con esto de los chats? No tiene nada que ver.

--Sí, el viaje tiene que ver. De hecho, es el contenido de la primera filtración.

-No. Son cosas diferentes. En esto hay una causa y se está investigando. Y hay seis personas más. No tengo ningún problema de hablar con vos una vez que la causa esté investigada y se exprese en consecuencia. No voy a salir a individualmente con ese tema.

Y casi al final, vuelve a la pregunta: ¿Es la primera vez que hacían este tipo de viaje?, dice el periodista. Y D´Alessandro responde: "Estás obsesionado con el tema. No voy a dar más detalles porque hay una investigación. Te puedo decir que el abogado que hizo la denuncia trabaja en el estudio de [Oscar] Parrilli".

Durante su estadía en Cumelén, estaba previsto que Larreta se encontrara cara a cara con Mauricio Macri, también en modo reposera en el exclusivo country patagónico. Del encuentro podrían surgir definiciones, pero aún no las hubo. La única foto de unidad que trascendió es de otra familia. El jefe de gobierno posó con su nueva pareja Milagros Maylin, que posteó el retrato de año nuevo en sus redes sociales.