El interventor de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), Agustín Rossi, desmintió las acusaciones sobre una supuesta red de escuchas a cargo de ese organismo y aclaró que el pedido de informes que al respecto presentó Juntos por el Cambio en el Congreso ya fue respondido. Según el funcionario, el motivo por el cual fueron difundidas esas versiones es porque los grupos concentrados y la oposición “están preocupados por mantener el poder sobre la Corte Suprema”.

Las versiones sobre el organismo de inteligencia surgieron a través de una nota publicada en el diario Clarín, donde se afirma que la oposición de derecha “denunció” la existencia de una “mesa militar” de espionaje. Además, se sugieren supuestos “enlaces con empresas telefónicas” con sede en Misiones, provincia de donde provienen los escandalosos chats del ministro porteño Marcelo D’Alessandro y sus vínculos con el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti.

Estos dos puntos, según ese artículo periodístico, habrían sido “denunciados” a través de un pedido de informes a la Comisión Bicameral de Inteligencia, presidida por el diputado Leopoldo Moreau. Es más, se asegura también que la AFI “aún no había contestado” esos planteos.

"Una falacia absoluta”

Rossi salió a rechazar de plano esas afirmaciones. “Son una falacia absoluta”, dijo durante una entrevista por radio Futurock.

Según explicó, el pedido de informes “no es una denuncia” sino un texto que incluyó un cuestionario con preguntas sobre esos temas, y fue presentado “dos días antes de navidad”, es decir entre el 22 y 23 de diciembre del año pasado. Además, fue “respondido dos días después de navidad”; o sea el 27 de ese mismo mes.

Es decir que la AFI sí dio explicaciones sobre los cuestionamientos de la oposición. Sim embargo, en el artículo publicado en un diario “se construyó una nota sobre el pedido de informes, pero sin la respuesta”. Lo cual supone una clara intencionalidad de desinformación.

Es más, añadió Rossi, “la respuesta a la Comisión Bicameral había sido presentada antes de que salieran a la luz los chats” que narran las relaciones espurias entre D’Alessandro, mano derecha de Horacio Rodríguez Larreta, y un asesor directo del presidente de la Corte Suprema.

El titular de ese organismo aclaró que no puede brindar precisiones sobre el cuestionario ni la respuesta oficial porque ese tipo de información está vedada por la ley de intelgencia.

“No existe ningún tipo de mesa y no está dentro de la incumbencia de la AFI”

La otra “falacia” de ese artículo, siempre según los dichos del ex ministro de Defensa, refiere a la presunta existencia de una “mesa militar” integrada, entre otros, por el ex titular del Ejército César Milani.

“No existe ningún tipo de mesa y no está dentro de la incumbencia de la AFI” la existencia de un armado de ese tipo, remarcó el funcionario. Además, rechazó tener vínculos con el ex integrante del Estado Mayor Conjunto: “A Milani no lo veo desde que renunció como jefe del Ejército, en mayo de 2015”, sentenció.

Rossi consideró que el motivo por el cual fue publicada esa información que en su título habla de “operaciones de inteligencia ilegal sobre opositores y militares” es una reacción de los grupos concentrados frente a la evidencia de lo que demuestran los chats y las escuchas entre macristas y altísimos funcionarios del Poder Judicial.

Se ve que “el jefe de la mafia, que es (el máximo accionista de Clarín, Héctor) Magnetto está preocupado por la Corte, por el destino” que podrían tener los integrantes sobre los que él tiene influencia.

“No está preocupado por sus esbirros, (Jorge) Rendo y los otros que fueron a Lago Escondido, sino que le interesa mantener el poder sobre la Corte Suprema. Por eso sale atacar a hora y no lo hizo antes”, señaló.