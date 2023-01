Se va un año en el que todas las expresiones de la cultura estuvieron en peligro por una ley sancionada durante el macrismo. Tras numerosas movilizaciones el Congreso revirtió ese rumbo al aprobar la prórroga de las asignaciones específicas por 50 años. Fue la gran victoria del sector en un 2022 que también registró malestares en el INCAA, el pedido de renuncia a su presidente y, recientemente, la presentación del proyecto para modificar la Ley de Cine y regular las plataformas digitales. Ya sin aforos reducidos ni protocolos, las salas de teatro y música experimentaron una auspiciosa recuperación con el regreso masivo del público y un boom de recitales. En el ámbito del teatro oficial porteño, hubo un reclamo de mayor equidad de género en la programación, aún sin respuesta. El mundo editorial se dirime entre el auge de las ferias y los problemas derivados del papel. La Ley Nacional de Danza continúa siendo una asignatura pendiente.

El Congreso dijo “no” al apagón cultural

El 28 de diciembre de 2017 el Senado sancionó la Ley 27.432 de reforma tributaria impulsada por el gobierno de Mauricio Macri que, en líneas generales, otorgaba beneficios fiscales al sector empresarial. En ese momento muchos pasaron por alto el artículo que establecía un límite temporal para las asignaciones específicas destinadas al campo de la cultura y la comunicación. La bomba explotó recién este año porque se había establecido como fecha de caducidad el 31 de diciembre de 2022. En síntesis, se decretaba la defunción de buena parte de las expresiones artísticas y culturales que se nutren de los fondos de organismos como el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el de la Música (Inamu), el del Teatro (INT) y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip), entre otros.

Varias agrupaciones estuvieron en alerta desde 2017, pero este año se organizaron de manera masiva y a nivel federal. Los datos indican que las actividades culturales involucran alrededor de 700 mil puestos de trabajo directos e indirectos y representan más del 3 por ciento del valor bruto de producción agregado. Tras varias movilizaciones al Congreso e intervenciones por parte de colectivos como Unidxs por la Cultura o la Multisectorial Audiovisual, en junio de este año la Cámara Baja dio media sanción al proyecto del diputado Pablo Carro (Córdoba-FdT) para prorrogar las asignaciones específicas por 50 años. Pese al rechazo y la abstención del PRO, finalmente fue aprobado en octubre por el Senado (57 votos afirmativos, dos negativos y nueve abstenciones) con el apoyo de bloques provinciales y parte de la UCR.

Malestar en el INCAA y salida de Puenzo

La llegada de Luis Puenzo a la presidencia del INCAA a fines de 2019 recibió el apoyo de la comunidad audiovisual, pero en el transcurso su gestión fue cosechando cada vez más críticas. Los trabajadores nucleados en el Colectivo de Cineastas señalaban la falta de diálogo y –cuando hubo– las dificultades para presentar miradas alternativas; la inactividad del Consejo Asesor, organismo de cogobierno establecido por la Ley de Cine que él mismo impulsó en 1994; la decisión de mantener a casi todos los gerentes de la gestión anterior y la situación irregular en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica por el despido arbitrario de su secretaria académica y la demora en llamados a concurso. La gestión de Puenzo estuvo atravesada por las secuelas del vaciamiento macrista y la crisis post-pandemia, pero la orientación que le imprimió a las políticas en los años sucesivos no demostró una vuelta de página sino todo lo contrario.

Una movilización convocada por cineastas, estudiantes y trabajadores en las puertas del instituto terminó con represión policial, tres manifestantes detenidos, un pedido de renuncia a Puenzo por parte del ministro de Cultura, Tristán Bauer, y el decreto firmado por Alberto Fernández que nombraba al vicepresidente, Nicolás Batlle, en su lugar. Una de las críticas más duras estuvo dirigida al modo de administrar el presupuesto en contra de los intereses de la mayoría y la tendencia a concentrar cada vez más la producción audiovisual.

Por una Ley de Cine adaptada a los nuevos tiempos

El 23 de diciembre ingresó a Diputados un proyecto que modifica la Ley de Cine sancionada en 1994 y espera por su tratamiento en 2023. Fuentes del Espacio Audiovisual Nacional (EAN), que nuclea a diversas organizaciones del campo cinematográfico, explicaron que el texto establece el redireccionamiento de parte del Impuesto al Valor Agregado que pagan hoy las plataformas al fomento de la actividad. El proyecto consiguió el apoyo de 23 legisladores (19 del Frente de Todos, dos de la Unión Cívica Radical, uno del Frente Renovador y otro de Encuentro Federal). Intenta revertir las dificultades a la hora de legislar sobre las OTT y adecuar la normativa vigente para que las nuevas tecnologías aporten a la producción local en línea con lo que se ha hecho en Francia, Suiza o España.

Si la ley se sanciona tal como está contemplada en el proyecto, los usuarios no deberán asumir un nuevo canon y la medida no encarecería el servicio. En lugar de ir al Tesoro Nacional, el 10 por ciento del IVA que ya pagan los clientes de Netflix, Amazon o Disney+ se redireccionará al INCAA. La diputada riojana del FdT Gabriela Pedrali señaló la necesidad de salir a buscar nuevos consensos para aprovechar esta oportunidad de actualizar la normativa en función de las nuevas tecnologías “distribuyendo federalmente, democratizando los recursos, con esa equidad de género que hoy la sociedad está demandando”.

Boom de recitales en vivo y escenarios con más equidad

Después de las restricciones las vacunas dieron cierto alivio y permitieron un regreso paulatino a los rituales en vivo de gran masividad. En el panorama mainstream, esa pulsión de vida se cristalizó en el boom de los recitales en grandes espacios. En la primera mitad del año los tickets para conciertos programados en la segunda ya eran bastante difíciles de conseguir, tanto en salas o estadios como River, el Único de La Plata, Vélez, el Campo Argentino de Polo o el Hipódromo de Palermo. El gran récord fue sin dudas para Coldplay, con diez fechas en el Monumental, pero este año también convocaron Dua Lipa, Maneskin, Green Day, Billy Idol, Justin Bieber, Guns N’ Roses, Imagine Dragons y Harry Syles. El Primavera Sound colmó Costanera Sur y tampoco hay que olvidar los cuatro Vélez de Duki, los dos shows de Wos en Argentinos Juniors o el ecléctico menú del Movistar Arena, por donde pasaron Rosalía, Nathy Peluso, Lali, Emilia, Fito, Serrat y Liam Gallagher, entre muchos otros.

Por otra parte, la sanción de la Ley 27.539 en 2019 –que establece un cupo femenino para los shows– dio sus frutos: un informe del Instituto Nacional de la Música (Inamu) revela que antes de su sanción, en 2017 y 2018 la participación femenina era de apenas el 15,21 por ciento, mientras que en 2021 y 2022 alcanzó el 32,19. Sin embargo, no cesan los reclamos por incumplimientos y quedan pendientes otras cuestiones como la repetición de artistas, la falta de publicidad, las programaciones de duración insuficiente o en horarios inconvenientes y los pagos desiguales.

Consolidar la equidad es sin dudas uno de los desafíos que tienen por delante las nuevas autoridades del instituto, nombradas en mayo por el Ministerio de Cultura para la gestión del período 2022-2026: Bernabé Cantlon como presidente y Charo Bogarín como vicepresidenta, quienes acompañaron activamente la sanción del proyecto para prorrogar las asignaciones para cultura. El 28 de noviembre se cumplieron diez años de la aprobación de la Ley Nacional de la Música, aprobada por unanimidad. El proyecto había surgido al calor de asambleas multitudinarias donde intervinieron numerosas asociaciones para crear un organismo dedicado al fomento, apoyo, preservación y difusión de la música producida por artistas nacionales, y la defensa de sus derechos.

La actividad teatral, también en recuperación

Un hito ocurrió en Mar del Plata en Semana Santa: cerca de 27 mil personas asistieron a funciones teatrales en todos los circuitos. El récord anterior estaba vigente desde 1988. Con este hecho pareció cerrarse un período oscuro para la actividad, signado por la Covid-19, e iniciarse la recuperación del público en las salas, ya sin aforo reducido.

Lo que ocurrió en el teatro comercial no equiparó al ámbito musical pero superó al del cine. Según las cifras de la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales (AADET) el movimiento de 2022 es similar al de la prepandemia. Aclara Carlos Rottemberg, su presidente, que 2019 no fue el mejor año para la actividad. Y resume, en diálogo con Página/12: "El número que viene girando de espectadores anuales, entre teatro y música, es de 6 millones de boletos, antes de la pandemia, con mejores y peores épocas. Este año va a terminar dando casi el mismo número, fundamentalmente sostenido por el crecimiento de la música. Al haber pisado un fondo tan fondo, lograr terminar el 2022 a flote con el 2019 ya nos parece meritorio".

En su informe de gestión 2022, el Teatro Nacional Cervantes relevó 52.482 espectadores durante las 186 funciones realizadas en sus salas. Además se consignaron 10.555 espectadores en la gira de La comedia es peligrosa (Teatro Auditorium de Mar del Plata), 5.635 en las funciones al aire libre en el playón de la Biblioteca Nacional durante el verano y 16.485 en las realizadas en distintas provincias. "En esta temporada el público acudió a las salas motivado por el regreso a la presencialidad, y los deseos de volver a ver y disfrutar de un espectáculo en vivo. Además, la programación brindó diversidad y excelencia, lo que hizo que también el público quisiera asistir”, dijo Gladis Contreras, directora del TNC, a este diario.

En los teatros que integran el Complejo Teatral de Buenos Aires (CTBA) se registra una evolución: en 2020 se relevaron 28.100 espectadores con aforos del 50 por ciento, en 2021 fueron 91.663 con aforos del 50 y 70 más cinco meses de funcionamiento como vacunatorio, y este año se registraron 265.027 espectadores. "Hace poco celebramos 'Argentina Vive Teatro y Música' junto con AADET y con Rottemberg hablábamos sobre lo bien que respondió el público luego de la pandemia. Ya se está a niveles pre pandémicos. En el caso de la cultura pública, nuestros teatros tuvieron la misma respuesta", celebró el ministro de Cultura de la Ciudad, Enrique Avogadro.

En el circuito independiente el panorama también fue positivo aunque con una cartelera en la que hubo más reposiciones que estrenos. Alejandra Carpineti, presidenta de la Asociación Argentina del Teatro Independiente (ARTEI), advirtió la necesidad de pensar nuevas formas de producción: “Es bastante desalentador y preocupante. No hay capital para invertir, y los subsidios quedan cada vez más chicos”.

Desigualdad de género en la programación del CTBA

Teatro San Martín, CTBA

A fines de noviembre un hecho empañó el buen panorama: hizo mucho ruido la presentación de la programación 2023 del CTBA. Organizaciones de la cultura y más de un millar de trabajadores y trabajadoras repudiaron la desigualdad de género de la grilla y exigieron al gobierno porteño su revisión y modificación. Por lo que este medio pudo saber no hubo respuesta satisfactoria al reclamo.

Para 2023 hay sólo una dramaturga programada. Y sólo dos obras, de 24, serán dirigidas por mujeres, una de ellas en calidad de codirectora. A través de diversas cartas, entidades expresaron su enojo al ministro de Cultura y a la directora del CTBA, Gabriela Ricardes. “La desigualdad de género en la programación presentada es un acto de violencia laboral, económica y simbólica (...). No hay peor acto de violencia que ocultar al otrx, silenciar su voz”, señaló en una carta la Colectiva de Autoras, que reúne a artistas de teatro, cine, TV, composición coreográfica, musical y audiovisual. Adhirieron organizaciones como Actrices Argentinas, Asociación de Actores y Actrices, Asociación Profesional de la Dirección Escénica Argentina, Asociación Argentina de Teatro Independiente, Mujeres de Artes Tomar y Mujeres Audiovisuales. También firmaron más de mil trabajadoras y trabajadores de la cultura, entre ellas Cristina Banegas, Alejandra Flechner, Thelma Fardin, Cecilia Roth, Claudia Piñeiro y Mariela Asensio.

Se expresaron en contra, también, la Asociación Argentina de Actores, a través de su Comisión de Géneros, y el presidente de Argentores, Miguel Ángel Diani. Ricardes dio a Infobae la respuesta de que la programación no estaba cerrada.

La escena editorial: entre el auge de las ferias y los problemas con el papel

El desabastecimiento y el encarecimiento del papel fueron los grandes problemas de un sector que salió muy golpeado de la pandemia. En contraste, los números de títulos y ejemplares ya se parecen a los de la prepandemia. Según la Cámara Argentina del Libro se registraron 6.500 nuevos títulos y 10 millones de ejemplares en la primera tirada. Asimismo, el ámbito fortaleció a lo largo de 2022 estrategias como las ferias del libro, que dejaron de ser ocasionales y de concentrarse en centros urbanos para fortalecerse localmente y multiplicarse.

El precio del papel viene subiendo desde 2021 muy por encima de la inflación, y este año la duplicó, según publicó Télam. En noviembre se realizó el primer Congreso Nacional de Libreras/os y Editoras/es en Resistencia, Chaco, del cual surgió un comunicado titulado “Sin papel no hay libros y sin libros, no hay librerías”. El tema fue debatido con funcionarios provinciales y nacionales.

Otro punto que marca el pulso de las conversaciones del sector es la venta a través de plataformas, en especial Mercado Libre, que concentra la comercialización online del libro papel y genera inquietudes por las condiciones, prácticas abusivas y la piratería. Estas preocupaciones atravesaron el panorama en un año en el que, a su vez, la situación epidemiológica dio paso a la presencialidad de ferias, charlas y presentaciones. La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires en la Rural alcanzó una concurrencia histórica (1.324.500 de asistentes). Ese número tuvo su eco en múltiples ferias que se replicaron a lo largo y ancho del país. Al hito de la presencialidad se sumó el impacto que tuvo el discurso inaugural de Guillermo Saccomanno, en el cual se refirió al tema que ocupa la agenda del sector.

Otro intento para la Ley Nacional de Danza

Ya es el octavo intento: el martes 8 de noviembre el proyecto para una Ley Nacional de Danza ingresó nuevamente a la Cámara de Diputados. En todas las anteriores oportunidades perdió estado parlamentario. Fundamentalmente, la iniciativa implica la creación de un instituto nacional que proteja y fomente el desarrollo de la disciplina en todo el territorio nacional, como sucede con los organismos que funcionan para otras actividades. Pese a la insistencia de la comunidad de la danza no llegó a tratarse este año y las expectativas están puestas en 2023.

Impulsado por el Movimiento por la Ley Nacional de Danza junto al Frente de Emergencia de la Danza y cientos de organizaciones, el documento cuenta por primera vez con el apoyo del Ministerio de Cultura y fue presentado por lxs diputadxs nacionales Marisa Uceda, Jimena López, Lía Caliva, Alejandro Rodríguez, Gabriela Estévez, Carolina Moisés, Carolina Gaillard, Estela Neder, Rosana Bertone, Paula Penacca y Leonardo Grosso, entre otros. Antes de que ingresara a la Cámara Baja hubo una movilización en las inmediaciones del Congreso y luego se realizó un evento para formalizar la presentación con números de artistas.

“Este proyecto histórico cuenta con más de 10 mil firmas de apoyo, reconocimientos y adhesiones de instituciones educativas y parlamentos provinciales y municipales, y ha sido presentado por el Movimiento, en representación del sector desde 2014”, resaltaba en noviembre el comunicado del colectivo –integrado sobre todo por mujeres y disidencias–, que espera que en 2023 la Comisión de Cultura recoja el guante.

La situación de los centros culturales

En lo que refiere a centros culturales, una de las noticias del año fue el anuncio del cierre del Club Cultural Matienzo en la calle Pringles. El equipo del espacio informó que se mudará sosteniendo los puestos de trabajo. Esto ocurrirá en los próximos tres meses. La razón del traslado es que los propietarios les dijeron que demolerían el local para la construcción de un edificio. Es una problemática que afecta a varios espacios de la ciudad de Buenos Aires.

Página/12 accedió a un listado de otros centros culturales que cerraron sus puertas en 2022, todos pertenecientes al Movimiento de Espacios Culturales y Artísticos: Amata, Neu, Malevaje, Despierta y Planeta. “Lo más complejo es el tema de los alquileres. Muchos lugares no sobrevivieron a la pandemia. Algunos se reconvirtieron; dejan de abrir a público, hacen clases. Es un cierre parcial o cambio de modelo. Aún si un espacio cultural no genera plata para sostenerse, lo sostienen los que lo hacen. Son modelos cooperativos y el costo de desarmar un espacio es muy importante. Usualmente cuando un espacio cierra es porque no le dejan seguir habitando el lugar donde está”, analiza Claudio Gorenman, uno de los directores de Matienzo y referente de Abogados Culturales.