Una variopinta agenda de espectáculos internacionales se verá durante la primera mitad del año en Rosario gracias al impulso de la música como protagonista. Artistas consagrados y otros de nicho pero con cada vez más peso en la escena local, tienen su visita confirmada para 2023.

Pasado enero y la primera quincena de febrero, cuando muchos rosarinos y rosarinas ya estén de regreso tras los meses más fuerte de las vacaciones de verano, la cartelera comenzará a lucir otra impronta distinta a la impulsada por la indiscutible potencia de los festivales de verano, que en la región nutren la agenda al ritmo de la música popular.

México se hace local

La llegada de la legendaria banda mexicana de cumbia sonidera Los Ángeles Azules, el domingo 19 de febrero, a las 21, abrirá los conciertos masivos en Metropolitano, para festejar cuarenta y cinco años de carreras en el marco de una gira sudamericana que también la tendrá de paso por Buenos Aires. Referente indiscutida en su género, viene de editar “De Buenos Aires para el Mundo” por el que colaboró con Vicentico, Abel Pintos, Palito Ortega, entre otros. Y al que luego se sumó, junto con Nicki Nicole, otra colaboración en el tema “Otra Noche” que ya supera las 120 millones de reproducciones en Spotify. Las entradas están a la venta a través de Entradauno.com

La segunda de las fechas internacionales programadas hasta el momento también proviene del país azteca, aunque más habitué a sus desembarcos en la ciudad. Es el caso de la cantautora Lila Downs quien llegará al Anfiteatro Municipal del Parque Urquiza el sábado 25 febrero para mostrar un concierto en conjunto con la orquesta La Delio Valdez.

La artista mexicana posee una larga carrera en la que reivindica los orígenes y la cultura indígena de su tierra natal a través de una mixtura de géneros, rítmicas y sonoridades cercanas al folclore, la cumbia, el rock e incluso algunos tintes de pop. Y La Delio, exponente latinoamericana en el rubro de la cumbia y el reggae, seguirá mostrando “El Tiempo y la Serenata”, disco con el que en 2022 llegó a Rosario, en una noche dedicada a explorar los colores de la música latinoamericana. Juntas, anticipan, harán un recorrido por la historia y la actualidad de este cruce cultural y musical que comparten. Ya se venden las localidades a través de Ticketek.

El regreso de los grandes

A la par de las propuestas del ámbito local y nacional anunciadas, la tendencia internacional se hará más fuerte en marzo, abril y mayo -en un contexto donde, además, ya se pondrán en marcha las temporadas regulares de los propios teatros de la ciudad- y se verá reflejada con la llegada de varios tanques: Joaquín Sabina, Zaz, Ricardo Arjona, Ricky Martin y Alejandro Sanz, entre los primeros confirmados.

El primero de los mega-recitales será el que dará el guatemalteco Ricardo Arjona que tendrá lugar el miércoles 1 de marzo, a las 21.30, en el estadio de Rosario Central, reinaugurando los conciertos en ese escenario junto al Paraná que venía perdiendo protagonismo con respecto al de Newell's para este tipo de formato.

Arjona traerá su “Blanco y Negro Tour”, nombre de la gira que surge de su último material de estudio. Pero tal como ocurre con cada llegada al país, el programa estará diagramado en base a una mixtura entre aquellos hits nuevos y los clásicos de siempre que son, en definitiva, los que lo hacen un artista que llena estadios. Es lo que se desprende de su último desembarco en Buenos Aires, en 2022, cuando con este mismo trabajo colmó ocho estadios Movistar Arena navegando por sus más de 35 años de canciones.

Ricky Martin es otro de los regresos esperados tras siete años de ausencia en la ciudad. En 2022 pasó por Argentina pero no incluyó a Rosario. En 2020 había visitado Buenos Aires y Córdoba, en el marco de la gira “Movimiento Tour” que quedó trunca a nivel internacional por la pandemia y que tampoco comprendió a la ciudad. Su última visita data de 2016 donde se presentó en tres oportunidades. El próximo sábado 4 de marzo habrá revancha en el Autódromo municipal. Al cierre de esta edición, las entradas aún no se encontraban a la venta.

Ricky Martin vuelve a Rosario después de seis años.

Allí resvisitará su repertorio de clásicos en un concierto especial porque será de carácter sinfónico, junto con una orquesta integrada por medio centenar de músicos sobre el escenario. El espectáculo se estrenó en julio en el Hollywood Bowl donde cantó junto con la Filarmónica de Los Ángeles bajo la batuta del famoso director Gustavo Dudamel.

En el marco de su gira mundial titulada “De adentro pa' afuera”, el cantautor y productor Camilo Echeverry Correa, más conocido por su nombre de pila, dará un recital el lunes 12 de marzo, a las 21.30, en Metropolitano, dos días después de su paso por Buenos Aires. Considerado como uno de los exponentes del nuevo pop, el colombiano es viral en las redes sociales. Sus canciones “Favorito”, “Vida de rico” y “Por primera vez” superan el billón de reproducciones en internet.

Cuando nadie lo esperaba, otro mítico confirmó que regresaba: el cantautor español Joaquín Sabina anunció que subirá nuevamente a los escenarios y vendría a Rosario. “Contra Todo Pronóstico” se denomina la gira que lo tendrá aquí hacia finales de marzo, el miércoles 29 más precisamente, a las 21.30, en el marco de una gira mundial para brindar un inesperado concierto en el Autódromo municipal. Las entradas se pueden adquirir por internet a través de Turboentrada. Parten de 10 mil pesos y hasta 35 mil.

“Contra el viento implacable del paso de los años, contra la resacosa marea de unos tiempos a la deriva, 'Contra todo pronóstico', Joaquín Sabina, a sus setenta y cuatro años, de vuelta de todo y curado de espantos por viejo y por diablo, anuncia su regreso a los escenarios para deleite de sí mismo y de su público”, se anuncia en la página web de la gira donde además se describe: “Unas citas imprescindibles de este superviviente que -sí, maldita sea- nunca se cansará de celebrar con sus canciones la visión irreverente y pasionalmente bella de la vida desde la nocturnidad alevosa, el amor febril y el desamor sin paliativos”.

Joaquín Sabina reabre

De esta manera Sabina vuelve a cantar dando por concluido “su reciente periodo a puerta cerrada” y abriendo de nuevo “la cantina de sus directos, rituales multitudinarios en los que volverá a sacar la magia de su bombín ofreciendo la generosa barra libre de emociones que provocan en vivo sus canciones, himnos universales adheridos a la genética de la cultura popular de varias generaciones”.

La cantante francesa Isabelle Geffroy, más conocida como Zaz, visitó por primera vez Rosario en 2015 con su disco “Paris” y un himno que hoy sigue siendo clave y sonando en cada concierto: “Je veux”. Ese mismo escenario de Metropolitano donde se presentó hace ocho años es el que la recibirá el próximo viernes 21 abril, a las 21.

Reconocida como una renovadora de la chanson francesa por sus letras cargadas de mensajes profundos y reivindicativos, en esta oportunidad presentará su quinto álbum titulado “Isa” donde destacan las letras íntimas nacidas durante la pandemia de 2020. Llegará en el marco del “Organic Tour” y las entradas ya se encuentran a la venta por Entradauno.com.

La frescura y encanto de ZAZ, en abril.

De la primera tanda de artistas internacionales confirmados a esta altura del año, Alejandro Sanz, asoma como el último en ser programado recién para el miércoles 3 de mayo, a las 21.30, en Metropolitano. Lo hará de la mano de su nueva gira “Sanz en vivo” donde además de repasar sus clásicos interpreta algunos de los temas incluidos en “Sanz”, su último trabajo de estudio, nominado como álbum del año en los Latin Grammy 2022.

“Esta gira cuenta con un nuevo y espectacular montaje audiovisual que, junto con una puesta en escena muy personal, dan lugar a un concierto imponente”, anticiparon desde la producción del show local a través de un parte. Las entradas ya se encuentra a la venta a través de Turboentrada aunque sólo quedaban disponibles un remanente en el sector de campo.

Clásica y electrónica

En un sector más de nicho de la cartelera local, aunque no por eso menos imponente en su puesta en escena, su realización y concurrencia, la música electrónica seguirá la senda de las grillas internacionales que marcó el 2022 en sus sedes centrales de Metropolitano, Autódromo municipal e Hipódromo Independencia. Para el 2023 ya anunció dos shows: el de Eric Sheridan Prydz (viernes 10 de febrero en Autódromo Municipal), más conocido como Eric Prydz, un dj y productor sueco que ocupa el puesto 31 en el top 100 de música electrónica. Y Yassine Ben Achour, más conocido como Loco Dice (viernes 13 de enero en Metropolitano) un dj tunecino-alemán de electrónica dedicado a producir música en el mundo del hip-hop. Las entradas se encuentran a la venta a través de Turboentrada.

El dj y productor sueco Eric Prydz.

Por su parte, las expresiones ligadas a lo comúnmente denominado música clásica, tendrán su sede en el Teatro El Círculo. El Internacional Festival Ballet integrado por bailarines de la Academia Waganowa de San Petersburgo, de Coreografía de Moscú, de la Escuela de Ballet de Ufa y de la Academia de Ballet de Perm, presentará “El Lago de los Cisnes” de Tchaikovsky, dentro del marco de su gira mundial y por primera vez en Sudamérica. Lo hará el viernes 12 y sábado 13 de mayo, a las 21, y las entradas se adquieren a través de Ticketek.

Asimismo, el máximo coliseo local anunció que ofrecerá su tradicional temporada de abono, con fecha de inicio aún no definida, donde desplegará una diversidad de ofertas musicales y escénicas entre las que se destacan conciertos, óperas y ballet. Con producción del propio teatro, llegarán la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Shenandoah, la Orquesta de Cámara de Múnich, la Orquesta Sinfónica del Estado de Armenia, el Arcangelo Ensemble de Reino Unido, el Quatuor Voce de Francia junto a Pablo Márquez, y el pianista francés Maxime Zecchini. Los abonos se encuentran a la venta en la administración del teatro.

Tímidamente y sin sobresaltos

Rosario aún mira de afuera lo que pasa en otras ciudades de similares dimensiones poblacionales como el caso de Córdoba que sigue creciendo en materia de shows internacionales. Lejos está, incluso, de las propias marcas prepandémicas que supo alcanzar en los primeros años de la década pasada. Es cierto, eran otros tiempos.

Hoy no hay espacio para tomar riesgo y menos en dólares. Al menos hasta el momento no aparecen en el horizonte figuras disruptivas por fuera de las agendas de nicho que mueven la música electrónica y la música clásica, respectivamente, con públicos definidos que acompañan las escenas. Por el contrario, las fechas confirmadas responden a figuras de peso internacional, clásicos en un sentido estricto, que el público rosarino conoce muy bien, sigue con fidelidad y que, si no crece, al menos se mantiene acorde a la demanda esperada.

Seguramente la oferta de conciertos internacionales irá en aumento con el correr de los meses con vista a abril y mayo. Habrá que estar atentos, también, a lo que toque suelo porteño ya que, para los productores locales, siempre fue más posibilitador subir una plaza a Rosario sobre una gira ya en marcha, que sostener íntegramente la llegada de una producción internacional por sí solos.

En materia de inversiones, MA Producciones toma delantera en el rubro de shows internacionales por sobre sus competidores locales al organizar cerca de la mitad de los mega-conciertos anunciados hasta la fecha, teniendo en cartel nada menos que a Ricky Martin, Los Angeles Azules, Camilo, y Alejandro Sanz. Más atrás queda EurekaPop con la cantante Zaz y un Festival internacional de Ballet, y la producción del Teatro El Círculo que anunció seis conciertos provenientes del exterior para su temporada de abono de música clásica, en una franja más reducida.

Los títulos que se conocen a la fecha marcan un cauto pero cierto optimismo que no permite grandes festejos e ilusiones pero, no obstante, tímidamente, la tendencia puede ir recomponiéndose más rápidamente a la par de públicos más exigentes y la consolidación de espacios ajustados a nuevas necesidades de exposición.