El titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, desmintió de manera rotunda este martes la existencia de una “mesa militar” en la AFI. El funcionario explicó que esto mismo fue lo que señaló, semanas atrás, en la respuesta al pedido de información realizado desde la Comisión de Seguimiento de Organismos de Inteligencia del Congreso. Además, pidió desarmar la estructura de poderes en la Justicia que impide gobernar la Argentina.



La aclaración llega luego de que desde Juntos por el Cambio acusaran al oficialismo de haber hackeado el celular del ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, y filtrado las polémicas conversaciones.

Para la oposición, la operación de hackeo se hizo desde una base de la Agencia Federal de Inteligencia en El Dorado, Misiones. El dato surge por primera vez en un pedido de informes que encabezó el diputado Cristian Ritondo. Esta solicitud, según explicó Rossi por AM750, fue respondida el 20 de diciembre. Allí la AFI niega que exista una base en El Dorado, que funcione “una mesa militar”en la Agencia, y que en el organismo tenga alguna participación el general César Milani o el coronel Marcelo Granitto.

Aun así, esta mañana se difundió una versión impulsada por Ritondo. Por eso, entrevistado por La García, Rossi señaló: “La respuesta no dice eso. Lo que cotejé es que no existe ninguna mesa militar en el ámbito de la AFI”.

“No existen los militares que ellos dicen que están contratados en la AFI. No son ni personal permanente ni prestan servicio. A Milani no lo veo desde el 2015, cuando dejó de ser jefe del ejército. No tengo relación con él. No me despego porque no estuve pegado”, agregó.

"Con este poder es muy difícil gobernar la Argentina"

Luego, cuestionó: “Mi respuesta es previa a la segunda tanda de chats (de D’Alessandro con Silvio Robles, Marcelo Violante y Augusto Troncoso, entre otros). Entonces, ¿por qué salieron ahora a tratar de poner el foco de la AFI? Lo hicieron porque en esta segunda tanda de chats se nombra el presidente de la CSJN”.

“Están hablando del poder que significa tener una Corte adicta. La historia cuenta que le preguntaron a Magnetto si quería ser presidente y dijo que era un cargo menor. Para Magnetto la política es un cargo menor. Hay que ganar las elecciones y desarmar este poder, porque con este poder es muy difícil gobernar la Argentina”, finalizó Rossi.



"Hay que entender que en las próximas elecciones no solo va a haber que ganarle al candidato de Cambiemos, que va a ser el representante del poder fáctico. Hay que ganar las elecciones y desarmar este poder. Para eso, antes de definir candidatos hay que definir un programa. Y que en ese programa tiene que haber una caracterización de lo que es el sistema de poder en Argentina", insistió Rossi.