Tras un mes y medio de parate mundialista, la Serie A de Italia retomará la acción este miércoles con 10 partidos en un sólo día, correspondientes a la fecha 16 del certamen que lidera el Napoli.

Aunque los cuatro campeones del mundo que militan en Italia ya se incoporaron a sus clubes tras los festejos en la Argentina, es una incógnita si serán utilizados de arranque por sus entrenadores. Por lo pronto, Ángel Di María y Leandro Paredes (Juventus) y Paulo Dybala (Roma) ya se entrentaron y están entre los convocados, mientras que Lautaro Martínez (Inter) no sería apurado por su DT ya que volvió con una lesión del Mundial.

El gran partido de la jornada será el que animen en Milán el Inter y el Napoli, desde las 16:45 con televisación de ESPN. El elenco local, donde también juega Joaquín Correa, marcha quinto con 30 puntos mientras que el Napoli, con Giovanni Simeone, es cómodo puntero con 41.



El campañón del elenco del sur italiano -también está clasificado a octavos de la Champions League, donde enfrentará al Eintracht Frankfurt alemán- es tal que en apenas 15 fechas le sacó ocho puntos de distancia a su inmediato perseguidor, el Milan, último campeón, que estará enfrentando desde las 8:30 al Salernitana (12º con 17 puntos).



Tercera está la Juventus (31 puntos), que visitará desde las 14:30 (ESPN) al flojo Cremonese, ubicado en el puesto 18º con apenas 7 unidades y que cuenta con Santiago Ascacíbar y Gonzalo Escalante en el plantel.

El entrenador Massimiliano Allegri confirmó este martes que tanto Di María como Paredes están "bien" y formarán parte de la delegación que viajará a la ciudad de Cremona.



"Los dos argentinos están de vuelta y están bien", aseguró en conferencia de prensa el DT, quien también fue cuestionado por los días de licencia que recibieron ambos futbolistas, recién incorporados al plantel este lunes.



"Traer a Paredes y Di María antes no tenía sentido. No estamos en una emergencia y no hubiera cambiado nada. Era apropiado que disfruten del campeonato del Mundo", explicó Allegri.

En tanto, la Roma de Dybala (7º con 27 puntos) será local del Bologna (11º con 19) desde las 12:30, también con televisación de ESPN.

Otros argentinos que podrían tener acción son el arquero Juan Musso, del Atalanta (6º con 27), que visitará al Spezia (17º con 13) a las 10:30, con televisación de ESPN. Además, el Udinese (8º con 24) de Nehuén Pérez y Roberto "Tucu" Pereyra será local del Empoli (13º con 17) a las 16:45. Mientras que la Fiorentina (10º con 19 puntos), con Lucas Martínez Quarta y Nicolás González, será local del Monza de Silvio Berlusconi (14º con 16) a partir de las 14:30.

La fecha 16 completa

A las 8:30, Salernitana (Federico Fazio) vs Milan;

A las 8:30, por ESPN, Sassuolo vs Sampdoria (Ignacio Pussetto y Bruno Amione);

A las 10:30, por ESPN, Spezia vs Atalanta (Juan Musso);

A las 10:30, Torino vs Hellas Verona;

A las 12:30, Lecce-Lazio (Luka Romero);

A las 12:30, por ESPN, Roma (Paulo Dybala) vs Bologna (Nicolas González);

A las 14:30, por ESPN, Cremonese (Gonzalo Escalante y Santiago Ascacíbar) vs Juventus (Paredes, Di María, Enzo Barrenechea y Matías Soule);

A las 14:30, Fiorentina (Nicolás González y Lucas Martínez Quarta) vs Monza (Gabriel Paletta);

A las 16:45, por ESPN, Inter (Lautaro Martínez) vs Napoli;

A las 16:45, Udinese (Nehuén Paz y Roberto Pereyra) vs Empoli.

Posiciones de la Serie A de Italia