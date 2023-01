El escolta Donovan Mitchell firmó la mejor actuación de los últimos 17 años de la NBA al anotar 71 puntos este lunes por la noche en el triunfo de los Cleveland Cavaliers en tiempo extra contra los Chicago Bulls por 145 a 134.

Mitchell selló la décima mejor marca anotadora en la historia de la NBA con sus 71 puntos, 13 de ellos en la prórroga después de ayudar a su equipo a remontar 21 puntos de desventaja en el segundo tiempo del partido.

Entre las muchas jugadas increíbles del exUtah Jazz, en su primera temporada con los Cavaliers, se destacó la acción con la que igualó el partido en tiempo regular: el escolta tiró a fallar un tiro libre, capturó el rebote y anotó el doble para empatar el juego a tres segundos del final.

Mitchell, de 26 años y 1,85 metro de altura, es el sexto jugador de la historia que supera los 70 puntos, lista liderada por el pivot Wilt Chamberlain y sus inalcanzables 100 puntos, seguido de Kobe Bryant y sus recordados 81 puntos en 2006 con Los Angeles Lakers ante los Toronto Raptors.

La lista de máximas anotaciones quedó así:

1) 100 puntos, Wilt Chamberlain (Philadelphia Warriors, 1962)

(Philadelphia Warriors, 1962) 2) 81 puntos, Kobe Bryant (Los Angeles Lakers, 2006)

(Los Angeles Lakers, 2006) 3) 78 puntos, Wilt Chamberlain (Philadelphia Warriors, 1961)

4) 73 puntos, Wilt Chamberlain (San Francisco Warriors, 1962)

4) 73 puntos, David Thompson (Denver Nuggets, 1978)

(Denver Nuggets, 1978) 7) 72 puntos, Wilt Chamberlain (San Francisco Warriors, 1962)

8) 71 puntos, Elgin Baylor (Los Angeles Lakers, 1970)

(Los Angeles Lakers, 1970) 8) 71 puntos, David Robinson (San Antonio Spurs, 1994)

(San Antonio Spurs, 1994) 8) 71 puntos, Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers, 2023)

El partido de Mitchell

Como si fuera poco, además de sus 71 puntos, Mitchell aportó 8 rebotes y 11 asistencias. La planilla del escolta se completó con 15/19 en dobles, 7/15 en triples y 20/25 en libres.

"Lo primero, felicitar a mis compañeros, luchamos. Sé que hice 70 puntos, pero no estaría aquí sin ellos. Lo hicimos como grupo, mis compañeros me pusieron en buena posición y yo hice las jugadas", dijo Mitchell al acabar el partido de Cleveland.

"Busqué la forma de ganar. Le dije a JB (Bickerstaff; su entrenador) que no me quitara. Intenté distintas cosas y me siento bendecido", agregó.

Por el lado de Chicago, el más destacado fue el escolta DeMar DeRozan, con nada menos que 44 puntos.

La jugada del final

Los Bulls tuvieron 21 puntos de ventaja en el segundo cuarto y llegaron a los últimos 7.4 segundos de partido con tres puntos de ventaja. Fue entonces cuando decidieron hacer una falta a Mitchell para evitar el riesgo de triple y enviarle hacia la línea de libres.

Apenas faltaban cuatro segundos y Mitchell, tras conectar el primero, falló el segundo y consiguió el rebote pese a que el técnico de los Bulls, Donovan Mitchell, colocara a sus dos gigantes reboteadores en cancha, Andre Drummond y Nikola Vucevic.

Mitchell capturó el rebote y anotó, cayendo, los dos puntos que forzaron la prórroga. Este fue un golpe psicológico para los Bulls, que no pudieron levantar la cabeza y perdieron en el tiempo extra por 15 a 4.