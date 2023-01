La diputada María Eugenia Vidal publicó una extensa carta abierta en su cuenta de Facebook en la que se refirió a la interna de Juntos por el Cambio (JxC) y consideró al respecto que pueden "estar cometiendo un error" debido a que están "debatiendo demasiado pronto debatiendo quiénes serán los candidatos".

"Con enfrentamientos en público, definiendo al otro por su peor atributo por una cuestión táctica, lo único que se logra es alejarnos de la gente, alejándonos de esa energía que realmente va a permitir transformar la realidad", alertó Vidal, quien es una de las figuras de la oposición que puede terminar como candidata presidencial para 2023.

El rol que propone Vidal pendula entre quien se propone como mediadora y quien se imagina como encabezando una lista. Así, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires reividicó su confianza en “que JxC va a ganar en 2023”, y advirtió que “el desafío es trabajar para que ese momento nos encuentre en su mejor versión, independientemente de quién sea el candidato".

Respecto de su paso por la gobernación bonaerense, Vidal aseguró que “gestionar la Provincia de Buenos Aires fue el desafío más importante” de su vida. “Era la primera vez en casi 30 años que otro partido político gobernaba la provincia, fue la primera vez que una mujer se tuvo que enfrentar al entramado político de los "Barones del Conurbano", la primera vez que alguien le quiso poner un freno firme al narcotráfico. Y creo que hicimos muchas cosas buenas y muchas que hoy haría de forma diferente”, reconoció al respecto.

El tono autocrítico es la clave de la carta pública en la que la actual diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, afirma que haber perdido la elección del 2019 le generó “una profunda herida”. “No por la pérdida del poder. Sino porque realmente sentí que dejé todo lo que tenía en la cancha y no alcanzó. Que no había una mejor versión de mí que la que intenté dar en esos 4 años de gestión: fui disciplinada, trabajé sin descanso, intenté escuchar a todo el mundo, aprender, tomar decisiones que beneficiaran el largo plazo, enfrentar a corporaciones. Y cuando terminó la gestión, la sensación de que todo eso no había alcanzado, me hizo un profundo daño”, escribió.

En uno de los párrafos finales, en los que Vidal parece recoger el guante respecto a su salto de la Provincia a la Ciudad, la ex gobernadora cuenta: “El otro día alguien me dijo: yo confiaba en vos, pero en un momento te fuiste y nos dejaste solos ¿por qué debería confiar en vos ahora?". “Es probablemente lo más duro que escuché en mi vida política. Pero es algo que tengo que responder de frente. Ser político es una tarea que demanda la vida entera. Una relega afectos, sueños, salud. En un momento de mi vida me pregunté si quería seguir ese camino. Si realmente valía la pena. Y a pesar de los miedos o las dudas todos los días una voz en el fondo de mi cabeza dice "Sí, vale la pena".