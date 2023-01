La interna de la extrema derecha argentina comenzó tan caliente como el verano. En Instagram, Javier Milei compartió una foto en la que se lo ve a la izquierda, solo, como supuesto representante del liberalismo. A la derecha, amontonados, aquellos a quienes definió como representantes del "socialismo": Cristina Kirchner, Alberto Fernández, Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Ricardo López Murphy y José Luis Espert.

"Liberalismo vs. Socialismo. Nunca fue tan claro...¡VIVA LA LIBERTAD CARAJO!", escribió Milei junto a la foto. A uno de los aludidos no le gustó la foto que lo coloca como exponente de la izquierda: José Luis Espert salió a aclarar que él no solamente no es socialista, sino que mucho que mucho menos está a la izquierda de Milei.

A través de Twitter, el economista se expresó y junto a un emoji escribió la frase: "Enorme dolor por no haber superado la prueba de liberalismo en sangre".

Ambos dirigentes se aliaron en las elecciones de 2021, pero tomaron caminos divergentes tras asumir sus bancas. Milei formó un bloque con la negacionista Victoria Villarruel, mientras que Espert armó su bloque con Carolina Píparo, envuelta en el escándalo por el atropello a unos motociclistas. Las respuestas no se hicieron esperar.