El exsenador radical Mario Cimadevilla volvió a prender el ventilador. Ahora le pidió al presidente del partido, Gerardo Morales, que haga un pronunciamiento explícito acerca de las recientes filtraciones de conversaciones del ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D'Alessandro, que dejaron al descubierto operaciones con Silvio Robles, la mano derecha y vocero del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y también con Marcelo Violante, titular de la empresa de acarreo de gruas de la Ciudad. Calificó el hecho de "bochornoso" y pidió acciones a la UCR. "No podemos mirar a un costado o hacernos los distraídos". Al caer la noche, su tuit tenía más de 40 mil vistos, entre otras del senador Martín Doñate y la senadora Juliana di Tullio. "Morales aún no me respondió", dijo Cimadevilla por la tarde.







En la carta enviada al gobernador jujeño, el exlegislador calificó como "bochornoso" al viaje realizado por D'Alessandro junto a funcionarios judiciales y empresarios de medios a Lago Escondido. Y luego dijo: "Como si todo este bochornoso episodio no fuera suficiente, el 29 del mes en curso, algunos medios periodísticos difundieron nuevos mensajes que habrían sido extraídos del teléfono móvil del titular de la cartera de Justicia y Seguridad de CABA --asistente al convite- de los que surgen los términos de los diálogos mantenidos con un alto funcionario de la Corte quién aparece ´orientándolo´ en la estrategia judicial y política a seguir por los integrantes del Senado del bloque de JxC", explicó. "Frente a estos hechos presidente --dijo-- no podemos no mirar o hacernos los distraídos". Y sostuvo que "ante semejante escándalo, la Unión Cívica Radical debe sentirse interpelada y, por ello no debe mantener reprochable silencio -o mansa tolerancia- frente a la inmoralidad de la actuación" de sus compañeros en la coalición.

Cimadevilla, quien también fue integrante del Consejo de la Magistratura entre 2010 y 2014, exigió que "se instruya a los integrantes de los bloques parlamentarios de nuestro partido en el Congreso de la Nación y en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, así como a los representares de dichos bloques en el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, a adoptar las medidas que permitan el rápido desplazamiento de sus respectivos cargos, de todos los magistrados y funcionarios involucrados en estos repudiables procederes".

Asimismo, en declaraciones a una radio, el exsenador cuestionó el lugar que ocupa el radicalismo en la alianza de JxC. En este sentido, afirmó que existen divergencias en temas centrales de cara a un eventual acuerdo programático para las próximas elecciones. "Con los temas judiciales no pensamos igual. Tenemos visiones totalmente distintas. No tenemos la misma visión que Larreta", aseguró. Y criticó la relación entre funcionarios judiciales y empresarios que los invitaron al encuentro en Lago Escondido: "Hay jueces que han dejado de ser jueces de la Constitución y han pasado a ser jueces del poder".