El legislador porteño por el Frente de Todos Matías Barroetaveña cuestionó este miércoles la decisión del ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, de pedirse una licencia por supuestos motivos personales tras desatarse el escándalo por la nueva filtración de chats que dejan al descubierto un entramado de corrupción y convivencia con la Corte Suprema.



En diálogo con La García por AM750, explicó que esta nueva filtración se tendría que haber traducido en su renuncia o despido. Para él, con esta situación intermedia, que no implica ni sostenerlo ni apartarlo, el Gobierno porteño busca “patear la pelota” para adelante y “que no explote” el escándalo por corrupción.

“Un dato positivo es que tuvieron que hacer algo. Me llamaba la atención que pudieran tener tanta impunidad. Hacer cualquier cosa frente a lo que describíamos. Primero con los audios de Lago Escondido y después estas filtraciones donde hablamos de corrupción. Que no hubiese reacción hablaba de un sentimiento de impunidad”, reveló el legislador.

En este sentido, calificó el pedido de licencia como una "situación intermedia". "Intentan patear la pelota y que esto no les explote. Por un lado, no pueden mostrar los teléfonos y poner todo a disposición", sostuvo, y remarcó que "entonces están asumiendo la culpabilidad, pero con soluciones que no son definitivas". "Todos sabemos que esto se debe traducir en una renuncia o despido”, agregó.

Para Barroetaveña, “institucionalmente, no se hizo nada”. “Le tienen un terror enorme a cómo va a seguir escalando esta interna entre mafias. Porque está claro que se están tirando carpetazos donde nosotros como Frente de Todos vemos de afuera viendo repercusiones”, puntualizó.

Luego, finalizó: “Nosotros estuvimos charlando con los miembros del bloque y planteamos el juicio político a D'Alessandro y Mahíques. Ahora hay otros contenidos que involucran temas que veníamos denunciando. Ayer estábamos viendo y ya ha habido algunas denuncias. Tenemos que evaluar y volver a presentar en la legislatura esa convocatoria. En estos nuevos chats se habla de Horacio. Estamos viendo que esto va escalando”.



