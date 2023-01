El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, se refirió al pedido de juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, firmado por 12 gobernadores y el presidente de la Nación Alberto Fernández.

Quintela, expresó que “tenemos todas las expectativas positivas puesto porque hay fundamentos de sobra para iniciar el juicio político impulsado por el presidente y la mayoría de los gobernadores de la República Argentina, básicamente por la intromisión en los poderes del Estado, Legislativo y Ejecutivo, no solamente por atacar al federalismo, sino también por lo que se dio a conocer con respecto a la vinculación entre Robles y D’ Alessandro, que no es nada más y nada menos que Rosatti y Rodríguez Larreta”. “Esto se corrobora aún más puesto de que si fuera cierto lo que se está planteando D’Alessandro no le costaba nada entregar su celular para que puedan investigar tranquilamente el mismo, creo que hay una vinculación directa, Rosatti directamente con Rodríguez Larreta y por eso también creo que no está el pedido de renuncia o el desplazamiento inmediato de D’Alessandro” agregó.





Quintela afirmó, además, que “vamos a presentar una denuncia penal, no solamente contra Robles sino también contra D’Alessandro, porque no tiene que sacar una licencia, tiene que ir directamente a Tribunales a explicar lo inexplicable; y gracias a Dios, con todo esto que es una verdad revelada, creo que la sociedad argentina mayoritariamente sabe que esto es cierto, que hay una convivencia mafiosa entre la Corte Suprema de Justicia, que son 4 integrantes que no fueron electos por nadie y que tiene permanencia indefinida en el cargo, que de ellos depende la libertad y el patrimonio de todos los argentinos y argentinas y que no tenemos garantías de que puedan ajustarse a derecho en cada una de sus resoluciones o fallos”. “Por lo tanto creo que es importantísimo avanzar sobre el tema de juicio político y también que puedan renunciar para permitir que puedan asumir, jerarquizar y prestigiar nuevamente la corte con hombre probos, honestos y una demostrada trayectoria de ética y moral, como para que tengan esa autoridad para poder juzgar a los argentinos y argentinas” añadió.



“La mayoría de los gobernadores –continuó- estamos totalmente de acuerdo con la presentación del juicio político, porque fuimos 14 los que firmamos esto y tenemos el acompañamiento de los otros 4 partidos provinciales, cosa que hace 18 en total que estamos convencidos de que hay que iniciar el juicio político porque ataca los intereses del conjunto de las 23 provincias argentinas y donde hay muchos que pertenecen a la oposición y que también están de acuerdo, pero políticamente no lo pueden manifestar”. “Esto atenta contra el sistema democrático y contra los mismos valores del país” indicó.



El primer mandatario riojano remarco que “queremos dejar en claro también que en provincia como la nuestra, seguramente no van a ser bienvenidos cuando quieran pisar nuestro suelo, porque primero atentan contra los intereses de todos los riojanos y riojanas y de todas las argentinas y argentinos que residen en todas las provincias argentinas, por la asimetría que existe con capital son absolutas, estamos tratando de asemejarnos con Capital Federal para que nuestras ciudadanos y ciudadanos tengan igualdad de oportunidades y posibilidades y puedan gozar de los mismos beneficios que gozan los que habitan en Capital Federal”.





Para finalizar, el gobernador de La Rioja señaló que “hay que seguir fuertemente con este tema a los efectos de que la sociedad esté alerta a la invisibilización que quieran hacer con un tema tan grave como este, lo que habla a las claras en donde está el esquema mafioso, de la convivencia de un partido político definido, que es el PRO, con un sector importante de la justicia, que no es toda, pero que no es nada más y nada menos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.