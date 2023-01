La selección argentina salió campeón del Mundial de Qatar 2022 hace unas semanas pero el furor parece no tener fin. A tal punto que un ciclista de Bangladesh recorrió 1003 kilómetros en su país a modo de homenaje para igualar el número de partidos disputados por el capitán Lionel Messi en toda su carrera deportiva.



Tammat Bil Khoar, de 23 años y oriundo de la ciudad de Gopalgonj, fue el artífice de esta travesía que duró nueve días y que comenzó en la ciudad de Teknaf, en el sur de Bangladesh, para terminar en Tentulia, en la frontera norte del país.

"El mensaje que quise dar a la gente es que no se rindan en sus vidas, que lo den todo. Messi tuvo que jugar más de mil partidos para ganar la Copa del Mundo. Siempre creí en Messi y en el equipo, jugamos bien, se luchó y merecíamos ganar el Mundial", expresó Tammat.

Además, aseguró que quiere conocer Argentina y recorrer el país con su bicicleta. "Me gustaría conocer Argentina, que es el país de Messi. Quiero hacer en bicicleta los 2.600 kilómetros que separan las ciudades de Río Gallegos y Rosario. Quiero conocer la cultura argentina a través de ese viaje y que los argentinos puedan conocer más de Bangladesh", manifestó Tammat.

Antecedentes

En 2017, Tammat había viajado por los 64 distritos de Bangladesh en 25 días, pedaleando unos 4.000 kilómetros.

Luego, en 2018, caminó los 1.000 kilómetros que separan Teknaf de Tetulia.

Por último, en 2019 cruzó los 64 distritos del país en 15 días, donde marcó el récord nacional.

Devoción en Bangladesh por Argentina

El furor de los bangladesíes por la selección argentina llevó a que se congreguen de a miles para ver los partidos del Mundial de Qatar y festejen hasta altas horas de la madrugada los triunfos de la "Scaloneta".

"En los 9 días que duró el viaje pasé la noche en diferentes ciudades y la gente, como me veía con la camiseta de Argentina me ayudaba, me daban alojamiento o comida", recordó Tammat sobre su recorrido en bicicleta.

A su vez, el amor de la nación asiática por el conjunto argentino y por su capitán derivó en que se profundicen los lazos bilaterales entre los países, ya que la primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, le envió una carta al presidente argentino Alberto Fernández celebrando la obtención del tercer título mundial. "La unión y el cariño mutuo que vimos en las últimas semanas se ha vuelto inexplicable, hoy aquí también flamean ambas banderas. Profundicemos este vínculo", respondió el mandatario el día de la final contra Francia.



Además, Argentina anunció que este año abrirá una embajada en Daca, la capital del país asiático, mientras que desde el país vecino a India formalizaron una invitación para que el elenco albiceleste juegue un partido allí.

Por qué Bangladesh ama a la selección argentina

Para entender lo que sucede en Bangladesh hay que remontarse a 1942, cuando se produjo la Batalla de Singapur, que dejó a los ingleses en una situación complicada respecto a Japón, explicaron en un video subido a la cuenta de TikTok “Cultura Soportable”, administrada por la arqueóloga argentina Rocío Goncalves y la historiadora dominicana Blanca Mejía Nina.

En ese entonces, Winston Churchill, ministro de Reino Unido, cortó los suministros al pueblo de Bangladesh, ya que creían que podía llegar a colaborar con Japón en su disputa. Ese bloqueo provocó la “Hambruna Bengala” en 1943, que se estima dejó alrededor de 1,5 millones de muertos.

Más de cuarenta años después de aquel conflicto, la herida seguía latente en el pueblo bangladesí. Por eso, en 1986, consideraron una “venganza poética” que Argentina, un país donde la Guerra de las Malvinas dejó una marca indeleble, eliminara a Inglaterra del Mundial de México en cuartos de final, con los dos goles de Maradona que quedarían en la historia: el “Gol del Siglo” y la icónica “Mano de Dios”.

Aquella tarde, los bangladesíes encontraron en Maradona un ídolo y en Argentina una segunda patria. Y, como el seleccionado de Bangladesh nunca tuvo la chance de clasificar a una Copa del Mundo, hinchan por la Albiceleste en cada oportunidad que tienen.



