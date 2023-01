El futuro jefe de asesores de Alberto Fernández, Antonio Aracre, señaló que espera poder "destrabar un poco la política" y establecer un vínculo con la oposición, ya que advirtió que "en el Congreso es muy difícil avanzar en cualquier iniciativa".



"Hay que destrabar un poco la política: en el Congreso es muy difícil avanzar en cualquier iniciativa. Trataría de acercar en una mesa a la oposición, a los sindicatos, a los empresarios y al Gobierno para discutir no más de cuatro o cinco temas que son críticos y claves para que la Argentina pueda avanzar", sostuvo el ex CEO de Syngenta.



En declaraciones radiales, el futuro funcionario nacional se mostró confiado en poder entablar diálogo con Juntos por el Cambio: "Tal vez ese pueda ser un poco el activo que yo le traiga a este gobierno, que es una mirada distinta. En el mundo corporativo también hay un montón de problemas, egos y dificultades para acordar. En realidad, lo que se intenta en algunos puntos es dejar de lado todo aquello que te transforma en un contrincante y discutir sobre aquellos puntos en los que necesitamos acordar sí o sí".



"Quizás en mi caso alguien me pueda ver menos contaminado por intereses políticos específicos. Yo no tengo una extracción partidaria, tengo buen diálogo con muchísimas personas del Gobierno, pero también de la oposición. Me siento confiado en poder hacer esa convocatoria a sabiendas de que es un desafío gigante, no lo ignoro. Lo tengo muy presente, pero me gustaría poder lograrlo", añadió.



Por otra parte, Aracre descartó que la gestión del presidente Alberto Fernández pueda convertirse en un "gobierno de CEOs" y remarcó que apuntará "complementar la experiencia y el conocimiento de los demás colegas en el Gabinete con una visión desde el sector privado".



Finalmente, el designado jefe de asesores comentó que tiene "en la mira" la posibilidad de proponerle al jefe de Estado que conforme una mesa política del Frente de Todos: "No lo hice aún, pero me parece muy valioso porque entiendo que puede llegar a ser una de las cosas que puede llegar a estar trabando también la discusión dentro del espacio de gobierno".