El Mundial de Qatar 2022 dejó una serie de postales inolvidables a la hora de los festejos. Sin dudas, una de las más emocionantes tiene que ver con la efervescencia con la que a miles de kilómetros de Buenos Aires miles de personas sufrían y festejaban en Bangladesh el camino de la Selección Argentina a la victoria.



Por AM750, el cónsul honorario de Bangladesh en Argentina, Leandro Gabardi, explicó el trasfondo de esta pasión y reveló qué hablo con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, durante su reunión de este miércoles en la que se empezó a gestar un amistoso entre Argentina y Bangladesh de cara a 2023.

“Para muchos argentinos esto es nuevo, pero para los que hemos viajado y conocido el país es algo difícil de explicar. Es un fanatismo, a veces, incluso mayor al nuestro. Hay mucha pasión, mucho fanatismo”, dijo entrevistado por La Mañana.

Luego, agregó: “Como argentinos debemos estar orgullosos de ver nuestra bandera flamear en otro país. Es un país con el que no compartimos cultura, religión ni idiosincrasia. Sin embargo, hay 90 millones de argentinos más que comparten la misma pasión”.

Gabardi explicó que para entender la pasión de Bangladesh por Argentina hay que remontarse a la época en la que el país era una colonia británica. “Fueron países subyugados a su poder. Sufrió hambrunas, pobreza, miseria y cuando sucede la guerra de Malvinas se ponen en nuestro favor”, comentó.

“El Mundial de 1986 coincidió con el primer mundial que miraron por televisión y pudieron ver a Maradona hacer lo que hizo contra los ingleses. Eso hizo que una generación se enamore den nuestro país. Diego fue un héroe viviente en Bangladesh”, agregó.

Con un pie en la actualidad, agregó: “Luego Messi hizo que esta pasión se intensifique. Entre Argentina y Bangladesh tenemos que empezar a hablar de hermandad. Lo que pasó demostró que a pesar de que hay muchas diferencias, tenemos muchas cosas en común y por compartir”.

Qué se sabe del amistoso en Bangladesh

Por otro lado, Gabardi explicó que durante la reunión con Tapia intercambiaron experiencias. “Claudio me contó cómo vivió el Mundial. Yo le conté lo que pasó en Argentina y Bangladesh”, comentó.

“Él está al tanto de la pasión del pueblo. Me dijo que había muchos en Doha que estaban hinchando por Argentina. Yo quiero ser muy cauto en las palabras. Le transmití la intención de que vaya la Selección Argentina”, dijo.

Finalmente, aclaró: “Pero todavía no hay nada. La realidad es esa. No quiero ilusionar. Pero sí puedo decir que hay mucha predisposición de Tapia y la AFA. Él entiende la pasión y lo mucho que nos han apoyado. No hay nada todavía, pero el futuro nos va a encontrar juntos para ver y evaluar posibilidades”.