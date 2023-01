Los deportes televisados en Argentina tendrán en 2023 una nueva pantalla. Tras un par de años en el que sus canales fueron vaciados de contenido y de figuras, ante la adquisición de Walt Disney Company que decidió priorizar ESPN, las señales deportivas de Fox Sports se relanzarán con nuevas propuestas. Desde el 6 de febrero, Fox Sports Argentina renovará sus tres pantallas con programaciones segmentadas, programas propios y una atractiva oferta deportiva que incluye la totalidad de los derechos de la Copa Libertadores, la mitad de la Champions League, la Fórmula 1 y la Liga ACB española de básquet, entre otras disciplinas.

El relanzamiento de Fox Sports, ahora bajo la gestión del Grupo español Mediapro, fue posible a partir de que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y la Secretaria de Comercio de la Nación obligaran a Disney a desinvertir en el mercado argentino por tener una posición dominante en el sector de los canales deportivos, al poseer más del 70% de las señales y derechos de transmisión de eventos deportivos.

La nueva versión de un viejo jugador en el universo de señales deportivas comenzará a vislumbrarse a partir del 6 de febrero, cuando las tres pantallas de Fox Sports -hoy en piloto automático- se relancen de cara al comienzo de su principal caballito de batalla: la Copa Libertadores 2023, que comenzará el 8 del mes próximo. A diferencia de la anterior etapa, cuyo alcance era panregional, esta vez las tres señales de la marca deportiva serán exclusivas para el territorio argentino, por lo que supone que -además de contar con un presupuesto en el que los gastos de derechos de transmisión son en dólares y los ingresos en pesos- el perfil artístico y periodístico sobre las distintas disciplinas tendrá una marcada mirada local.

Según supo Página/12, algunos de los periodistas que formarán parte de esta etapa y que conformarán los equipos de los programas de producción propia son Adrián Puente, Verónica Brunati, Alejandro Wall, Martín Reich, el Pollo Alvarez, Catalina Bonadeo y Sebastián Gandara, entre otros. Además, el humorista Pichu Straneo y la influencer Sol Rivas serán también de la partida. Por su parte, el ex jugador de la selección argentina Andrés "Chapu" Nocioni y el ex entrenador Julio Lamas serán los comentaristas de los partidos de la Liga española de básquet. Fox Sports utilizará los estudios Non Stop de Munro para sus emisiones.

“La intención es la de posicionarnos como una marca en la que haya mucho y del mejor deporte en vivo, con programas y profesionales que aborden todo lo relacionado a las distintas disciplinas de manera divertida, pero con respeto, sin subirnos a los rumores ni hacer de la polémica permanente un show”, le adelantó un directivo a este diario sobre el perfil que tendrán los tres canales. Una novedad que traerá al mercado Fox Sports Argentina es que no contará con noticieros en su programación, aunque habrá información deportiva constante en zócalo en pantalla. El productor Diego Daiksel (ex TyC Sports y Pegsa) es el responsable de programación, mientras que el periodista Daniel Jacubovich oficia de director de Fox Sports Argentina.

El plan para el relanzamiento incluye el mantenimiento y la renovación de las tres pantallas de Fox Sports, las cuales comenzarán diferenciadas con un número (1, 2 y 3), para paulatinamente sus logos ir asumiendo colores que las distingan entre sí, abandonando la denominación numérica. Cada canal, además, tendrá un perfil propio de programación, en el que en Fox Sports 1 estará dedicada principalmente a los deportes más tradicionales para el público argentino, Fox Sports 2 a disciplinas no tan populares y más de nicho, y Fox Sports 3 adquirirá una orientación más cercana a los jóvenes, con competencias de e-Sports, el streaming y la cultura de las redes sociales.

Si bien cada pantalla tendrá una denominación e identidad específica, eso no significa que no convivan entre sí, sobre todo para la transmisión de eventos deportivos que tengan competencias en simultáneo. Los partidos de la Copa Libertadores, principalmente en su fase de grupos, serán transmitidos en su totalidad en vivo y en directo por las tres pantallas de Fox Sports Argentina, para para cuyas transmisiones firmó un acuerdo con Disney para la utilización de sus relatores, comentaristas y periodistas. Hay que recordar que desde este año, Telefe emitirá también en vivo y en directo para la TV abierta un partido por fecha de la Copa Libertadores, de libre elección aunque obligado a transmitir la llave completa (partidos de ida y vuelta) en fase de eliminación. El regreso de la Libertadores a la TV abierta argentina, tras 12 años de emitirse solo en TV paga, es otra novedad del mercado de transmisiones deportivas, con el que el canal de Paramount busca seguir ampliando la audiencia con un evento de interés general como el fútbol.

La misma situación de convivencia de eventos en las distintas pantallas de Fox Sports se dará con los partidos de la Champions League, la competencia futbolística de la que tiene el 50% de los derechos (el resto los tiene Disney), en un cronograma democrático semanal en el que ambas compañías se garantizan transmitir cotejos de todos los equipos. Además de contar en exclusividad con los derechos de la Copa Libertadores y el el 50% de la Champions League, Fox Sports ostenta en su catálogo con la transmisión en directo y exclusiva del 80% de las carreras de Fórmula 1, la Liga Mexicana de fútbol, la Liga ACB española de básquet, el ATP de tenis de Córdoba, la UFC (lucha libre), Boxeo PBC, MLB (béisbol), NFL (fútbol americano), Rugby Seven y WWE.

Tras la exigencia a Disney de desinversión en el mercado argentino de canales deportivos de parte de la Secretaría de Comercio, el Grupo Mediapro le compró Fox Sports al gigante del entretenimiento estadounidense y tomó la gestión operativa el 3 de agosto pasado. De comprobada y extensa experiencia como prestador de servicios audiovisuales en el mercado deportivo en distintas regiones, el grupo de origen español tiene presencia en el país desde hace 25 años, desde donde produce y desarrolla el paquete gráfico y artístico de eventos de relevancia internacional como los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, competiciones de la Conmebol, CONCACAF y la Copa América y Copa del Mundo de la FIFA.

También el Grupo Mediapro es dueña de Oficina Burman, la productora que hizo ficciones como Pequeña Victoria para Paramount-Telefe, o Iosi, el espía arrepentido, la serie de Prime Video que va por su segunda temporada. Desde The Mediapro Studio también se dedica al cine, produciendo películas como Competencia Oficial. Si bien posee canales en el resto del mundo, con Fox Sports desembarca por primera vez en territorio argentino como propietario de canales.