En un día de mucho calor la selección juvenil Sub 20 abrió sus puertas a la prensa en el predio de la AFA en Ezeiza para poder expresar las expectativas sobre el próximo torneo que será el gran objetivo del equipo. El Sudamericano de la categoría se disputará en Bogotá, Colombia entre el 19 de enero y el 12 de febrero. Los diez conjuntos participantes se dividirán en dos grupos de cinco. Argentina compartirá zona con Brasil, Colombia, Paraguay y Perú. Deberá quedar entre los tres primeros después de jugar todos contra todos para llegar al hexagonal final en el que los mejores cuatros sacarán su pasaje directo al Mundial de Indonesia a jugarse entre el 20 de mayo y el 11 de junio. La fase final entre los 6 mejores del Sudamericano también será todos contra todos para definir las posiciones finales. Los tres que completen el podio también estarán en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile entre el 20 de octubre y el 5 de noviembre.

El grupo parece complicado teniendo en cuenta que está el local y Brasil, pero Argentina está con las mejores expectativas para afrontar este torneo que, según comentó Mascherano en zona mixta, es el desafío más importante que tendrá en lo que va de su carrera como entrenador: “Representar al futbol argentino a través de la selección sub 20 es una gran responsabilidad para todos nosotros. Vamos a competir después de un año de un proceso que iniciamos en enero de 2022 cuando nos hicimos cargo de este equipo, donde pasaron un montón de chicos y hoy terminamos de cerrar el círculo en el sentido de que tenemos la primera prueba importante, que es el primer torneo oficial para clasificar al Mundial”.

El Jefecito tomó las riendas de este equipo hace poco más de un año y desde aquel momento jugó el Torneo Esperanzas de Toulón, ahora llamado Maurice Revello, en el que Argentina quedó en el quinto lugar. En julio fue parte del Torneo de Alcudia en el que se consagró Campeón al vencer a Uruguay 4-0 en la final y en octubre participó de los Juegos Suramericanos de Asunción 2022, en los que no tuvo una buena actuación y quedó afuera en primera ronda después de perder dos de los tres partidos del grupo. Tras un año de trabajo y con el juego más afianzado las expectativa son altas para el Sudamericano que se viene. “Con mucha ilusión, estamos muy contentos con la lista y la convocatoria que pudimos hacer, muy agradecido a los clubes que han permitido poder tener estos jugadores que son muy importantes, en varios casos titulares y sabemos que no es fácil en el comienzo de la temporada ceder a los jugadores. Es necesario poder ir a competir con el mejor equipo posible”, afirmó Mascherano después del entrenamiento.

El excapitán de la Selección Argentina también hizo hincapié en la relación que tiene con sus dirigidos: “Siempre hay una distancia entre jugador y entrenador pero trato de ser lo más natural posible. Tengo hijos casi de la misma edad y uno trata de comprender. Uno sabe que las nuevas generaciones no son como éramos antes y al final soy yo el que se tiene que adaptar a ellos. Para nosotros la conducta es primordial, cuando salimos del país lo más importante es cómo lo representamos y en eso los chicos siempre se han comportado de la mejor manera”.

Mascherano se refirió a la imposibilidad de la convocatoria de algunos jugadores que están en el exterior como Alejandro Garnacho y Matías Soule: "Era difícil que pudieran venir porque los clubes no tienen la obligacion de cederlos para el Sudamericano. Hace un mes y medio hicimos una gira por Europa para hablar con los clubes y ver qué disponibilidad había. Lo importante es que ellos puedan seguir creciendo en clubes importantes, pero está bueno que podamos aclarar que de parte nuestra hicimos las gestiones correspondientes para poder tenerlos y que estamos muy satisfechos con la lista que tenemos.

El único sparring en Qatar 2022

Federico Gomes Gerth es arquero de Tigre y fue el único jugador que viajó al país asiático para acompañar a la delegación y hacer las veces de cuarto arquero. Fue el único privilegiado al que sus compañeros de la Sub 20 mataron a preguntas al volver de Qatar.

“Para mí fue una de las mejores experiencias de mi vida, pude aprovecharlo al máximo, aprendí un montón. Con el grupo de arqueros se armó algo muy lindo, éramos todos muy compañeros, con el Dibu (Martínez) charlábamos, nos divertíamos, aprendí muchísimo de él”, comentó Gomes Gerth.

El sparring de la Selección Argentina también habló sobre los objetivos para el torneo que comenzará en dos semanas: “Nuestro principal objetivo es clasificar al Mundial y quedar entre los 3 para también entrar a los Panamericanos y vamos con la ilusión y el objetivo de ganar la mayor cantidad de partidos para salir primeros”.

Mascherano y Qatar 2022

El Jefecito se refirió a lo que significó para él que Messi haya podido conquistar la tercera Copa del Mundo: “Como amigo es una alegría enorme, como ex compañero es un ejemplo para nosotros. No solamente él sino Ángel (Di Marìa), que son los dos jugadores de la Selección con quienes más me tocó compartir, sobre todo tristezas. Nos han dado un gran ejemplo a todos de poder insistir, de resiliencia, de que las cosas si uno las hace de la mejor manera y con honestidad, las cosas tardan en llegar pero llegan”.

A su vez también habló de lo importante que fue lo que mostró la Selección Argentina en Qatar 2022 y cómo les va a servir a los jugadores del combinado juvenil con vistas a todos los torneos que tiene por delante: “El mejor ejemplo es lo que vieron durante todo este mes, mejor una selección no nos pudo representar, han hecho un campeonato mundial espectacular, fueron superior claramente al resto de las selecciones. Es ahí donde tenemos que mirar, donde nos tenemos que dar cuenta de que muchas veces nos tiramos abajo y creemos que los buenos están en otro lugar y los buenos también están acá, nacen acá, son jóvenes y jugaron en nuestra liga hasta hace poco tiempo y creo que ese es el gran envión y el gran ejemplo que tiene estos chicos para poder competir”, afirmó el ex jugador de River Plate.

El listado completo del plantel

Arqueros: Federico Gomes Gerth, Franco Herrera y Francisco Gómez

Defensores: Lautaro Di Lollo, Nahuel Génez, Julián Aude, Brian Aguilar, Agustín Giay, Valentín Gómez, Francisco Marco y Ulises Ciccioli

Mediocampistas: Maximiliano González, Máximo Perrone, Axel Encinas, Facundo Buonanotte, Gino Infantino y Nicolás Paz

Delanteros: Ignacio Maestro Puch, Alejo Véliz, Brian Aguirre, Santiago Castro, Nicolás Vallejo y Julián Fernández.