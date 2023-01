Merodeos por la vida de Ana Patané. Es locutora y como tal fue la voz del canal Disney Junior, durante nueve años “hasta que la magia terminó”, ríe. También es doblajista y como tal dobló la voz de una de las villanas de los Power Rangers y la de Sabrina, en la serie animada argentina Tres acordes. Por lo demás, es la hermana de Lucy. Es guardaparques --trabaja en la conservación forestal de especies nativas en El Talar—. Y es música, claro. “Mi vida es música, ensayos, shows, plantas, animales y reservas naturales”, resume ella, actual integrante del Ramanegra Dúo, junto a Pablo Chihade, y líder de la banda heavy Vulcana.

De manera que, de entre ese ecléctico universo ecomusical, aparece una coda llamativa: un disco homenaje a Hermética, banda emblema del rock pesado argentino. Se editará en marzo, con nueve temas e invitados para cada uno: Noelia Sinkunas, Pablo Chihade, Tomy Palermo, Juanito el Cantor, Adrián Steinsleger, Julián Hermida, y su hermana Lucy, que además coproduce el disco con ella. “Lucy me conoce más que nadie y logramos llegar a ese modo medio místico de coros que parecen hadas o sirenas. Me gusta mucho la música folk nórdica onda Wardruna o Heilung y algo de eso quedó en el disco”, introduce Patané Ana, acerca del trabajo llamado Ajeno al tiempo, que inicia con “Tú eres su seguridad”, uno de los más grandes temas del heavy criollo, cuya versión Patané prefiere mantener en secreto hasta la salida del disco.

Apenas existe sobre ella una versión caserísima en Youtube en la que Ana zapa cantando y tocando el piano, antes de que se le ocurra el disco. “Es una letra gloriosa, inspiradora mística… un himno”, se “limita” a decir ella. “Cuando Malón lo tocaba en vivo lo que sucedía era tremendo, el sentimiento que levantaba Hermética se sentía en el aire con todo. Es uno de mis temas preferidos. Habla del miedo, de la libertad, y de buscar dentro de uno lo que siempre buscamos afuera”, amplia Patané, enfocada en la versión que construyó con Sinkunas al piano.

Entre las ya “desclasificadas” figuran otras dos grandes piezas de la H: “Olvídalo y volverá por más”, la primera en conocerse en su forma definitiva, y “Del camionero”, tema cuyo original proviene del disco Acido Argentino (1991). Ambas están concebidas en modo de “tango-canción” –el toque singular del disco de Patané--, y en el caso de la segunda, quienes participan son su hermana Lucy en guitarra y voz, y Juan Ignacio Serrano (Juanito el Cantor), en guitarra. “´Del camionero' es un tema que siempre nos gustó con Lucy, la tocábamos a veces en joda, y Juanito está, porque él también es re fan de Hermética. Simplemente dejé que ellos hicieran la versión que les saliera y después nos repartimos la letra con Lucy. ¡Yo soy Iorio y ella es O´Connor!”, ríe Ana.

Respecto del heterodoxo paseo por “Olvídalo y volverá por más”, tema de Iorio y Romano, inserto en Víctimas del vaciamiento, el compañero de Ana fue el guitarrista y arreglador Julián Hermida. “Cuando pensé en el concepto del disco, enseguida se lo conté a Julián porque él es un músico y un arreglador de primera, pero por sobre todo porque yo sé que también escuchaba Hermética de adolescente. Al toque me dijo que le parecía fabuloso”.

El factor “amor por Hermética” es precisamente otro de los que priman en la concepción del trabajo. Patané, en rigor, se manifiesta seguidora de la banda desde que tenía doce años. Un poco le viene de su padre Ricardo, que escuchaba a la banda en su casa, y otro poco de la barra del barrio con la que escuchaba metal en las esquinas, durante los noventa. “Lo que me hizo eco de Hermética fue que era una banda del estilo que me gustaba pero además entendía las letras, porque hablaban de cosas que se podían ver en lo cotidiano. Te identificabas plenamente con ellas, y con el hecho de que eran de acá”, cuenta.

Ana se siente rockera en todos los aspectos, porque nació y creció en el seno de una familia en que el rock era parte natural y cotidiana de sus vidas. “Donde haya rock yo me siento tranquila, me siento en familia, es mi tribu”, asegura. La pata tanguera, en tanto, le proviene de un abuelo materno pianista, y de su madre. “Cuando pasé por la Escuela de Música Popular de Avellaneda tuve que interpretar unos tangos y me salían re bien”, evoca. “Me gustaba cantarlos, sentía un poder en la voz. Igual, es cierto que el disco tiene algunas versiones con una orientación al tango, pero no es plenamente tanguero”.

--¿Qué factores en común detectaste entre Hermética y el tango?

--Musicalmente, siempre sentí un aire de tango en algunos temas de Hermética, caso "Cuando duerme la ciudad". “Desde luego quise incluirlo en el disco y lo versionamos con un quinteto de cuerdas arreglado y dirigido por Hermida. También las letras de Hermética podrían ser tangos, porque hablan de realidades de personas comunes pero con poesía”.

El desafío de Patané y sus amigos no solamente interpeló a quienes reprodujeron por miles el video casero de “Tú eres su seguridad”, en Youtube. “Tengo hecha toda una estadística sobre esto”, asevera. “La mayoría acepta, se copa con mi idea. Esto me conmueve, porque quiere decir que el sentimiento que tengo por Hermética llega y se conecta con otro que siente lo mismo. La banda de hecho generó eso, el metalero sentimental que se conmueve con una melodía o con una letra y que luego sale a la esquina o va a un recital y comparte ese sentimiento con otros”.

--¿Todas loas, entonces?

--No, también están los cerrados que se ofenden porque hago las versiones diferentes. Muchos han dicho "arruinaste el tema". En fin, es tradicional esa actitud en cierta parte del metal de ser cerrado, duro y no permitirse cambiar, cuando mi idea, más allá de hacer un homenaje a la banda, es lograr que otro público escuche y pueda apreciar la poesía y el mensaje de las letras de Hermética, y demostrar con eso que el metal además de ser pesado también es sensible, reflexivo conmovedor, constructivo y poético”.