En el marco de una nueva medida de queja por parte de las empresas del transporte que se hacen cargo del servicio en el AMBA, el ministro de Transporte de la Provincia volvió a poner el ojo en los subsidios y apunto al Jefe de Gobierno de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. "Nos atrasamos 4 días y hay un lock out patronal, la Ciudad se atrasa un mes y no pasa nada", dijo Jorge D´Onofrio esta martes al anunciar que la Provincia de Buenos Aires depositaría de modo inmediato los montos reclamados y que el servicio debería volver a la normalidad, intimando a las empresas con posibles sanciones en caso de incumplimiento.

Horas antes, el ministro de Transporte había advertido que “el jefe de Gobierno porteño no cumple con una ley que él mismo firmó”, en un nuevo reclamo por el incumplimiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el pago al subsidio del transporte público. Cabe destacar que, la administración de Horacio Rodríguez Larreta desconoce el Pacto Fiscal que firmó durante 2018, que fue convertido en ley por el Congreso nacional, y mediante la cual asumía la totalidad del pago de subsidios para el cumplimiento del servicio de pasajeras y pasajeros.

En ese sentido, el funcionario provincial subrayó: “la Ciudad se hace la distraída y no envía los recursos para cumplir con el compromiso que contrajeron hace más de cuatro años. Del 91% que deben pagar, solo cumplen con el 51% y el restante lo esquivan. Estamos hablando de cerca de 14 mil millones de pesos”. “Con la decisión de no cumplir, Larreta no acata una medida del Poder Legislativo y se posiciona desde un lugar de rebeldía con la Justicia. Las leyes son iguales para todos y debemos respetarlas”, remarcó D´Onofrio.

Asimismo, el ministro bonaerense explicó que “sin los reclamos que venimos realizando junto a la Nación, la Ciudad no hubiese afrontado ninguna de sus responsabilidades durante el último año. Recién en la mitad de 2022 dejaron de aportar 0 por ciento al transporte”. En contrapartida, el gobierno de Axel Kicillof se hace cargo de la totalidad del compromiso asumido, lo que representa una inversión de 140 mil millones de pesos para el adecuado servicio del transporte público.

Asimismo, y en diálogo con AM750, D'Onofrio insistió en que la provincia de Buenos Aires "viene al día" con el tema de las compensaciones a las empresas de transporte.

"Siempre los principios de año hay demoras porque se tiene que firmar un convenio entre Ciudad y Provincia por el cual ésta última se hace cargo de la totalidad de sus subsidios", recalcó el funcionario.

"Si bien hace pocas horas se pagó más 7 mil millones, también hay que decir que hace menos de 10 días se giraron más 15 mil millones, con lo cual no había una urgencia de vida o muerte", aseguró el ministro.



"Tenemos un diálogo fluido con las diferentes cámaras de transporte. Me llamó la atención que, habiendo hablado el mismo día, me enterara por lo medios que iba a haber una retención de servicios, que finalmente no sucedió", agregó.

En la actualidad la gestión de la provincia de Buenos Aires cumple con el pago de los subsidios a más de 400 líneas de colectivos de todo el territorio. En tanto, el Gobierno porteño no reporta el compromiso con las 32 líneas del distrito capitalino.