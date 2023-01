Este jueves 12 de enero, a la 1 de la madrugada, se realizará el sorteo del cuadro principal del Abierto de Australia, cuya disputa comenzará a partir del lunes 16. La Qualy —etapa clasificatoria— comenzó este lunes 9.

¿Cómo funciona el sorteo del Abierto de Australia?

Al igual que en los otros 3 Grand Slams (Roland Garros, Wimbledon y el US Open) el Abierto de Australia tiene 128 jugadores en su cuadro principal. Hay 32 cabezas de series que no se podrán enfrentar entre ellos hasta la tercera ronda. Los primeros ocho no se cruzarán hasta cuartos, los cuatro hasta semifinales y el uno y el dos recién chocarán en la final. La clasificación se hace tomando en cuenta el ranking, ATP para hombres y WTA para mujeres.

Al no haberse confirmado aún el horario, no se sabe de manera oficial si ESPN, que tiene los derechos de transmisión del torneo para Latinoamerica, transmitirá en vivo el sorteo.

Cuadro masculino del Australian Open 2023

Rafael Nadal, Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas, Novak Djokovic, Felix Auger-Aliassime, Daniil Medvedev, Andrey Rublev y Alexander Zverev son algunos de los nombres más destacados que aparecen en la entry list —lista de entrada— para el cuadro principal masculino del Abierto de Australia 2023. Carlos Alcaraz, número 1 de la ATP, se perderá el torneo debido a una lesión en el músculo semi membranoso de la pierna derecha. El español confirmó que jugará el Argentina Open a mediados de febrero.

Cuadro femenino para el Australian Open 2023

Iga Swiatek, Ons Jabeur, Jessica Pegula, Caroline Garcia, Aryna Sabalenka, Maria Sakkari, Coco Gauff, Daria Kasatkina, Veronika Kudermetova y Victoria Azarenka, entre otras, se destacan en el cuadro femenino. Cabe recordar que tendremos nueva campeona, pues Ashleigh Barty, la vigente ganadora, se retiró del tenis profesional con tan solo 25 años.

Cabezas de serie del Australian Open 2023

ATP

Rafael Nadal (vigente campeón) Casper Ruud Stefanos Tsitsipas Novak Djokovic Andrey Rublev Félix Auger-Aliassime Daniil Medvedev Taylor Fritz Holger Rune Hubert Hurkacz Cameron Norrie Alexander Zverev Matteo Berrettini Pablo Carreño Jannik Sinner Frances Tiafoe Marin Cilic Lorenzo Musetti Karen Khachanov Nick Kyrgios Denis Shapovalov Borna Coric Álex de Miñaur Diego Schwartzman Roberto Bautista Daniel Evans Miomir Kecmanovic Grigor Dimitrov Francisco Cerúndolo Sebastian Korda Alejandro Davidovich Yosihito Nishioka

WTA

Iga Swiatek Ons Jabeur Jessica Pegula Caroline García Aryna Sabalenka Maria Sakkari Cori Gauff Daria Kasatkina Veronika Kudermetova Madison Keys Paula Badosa Belinda Bencic Danielle Collins Beatriz Haddad-Maia Petra Kvitova Anett Kontaveit Jelena Ostapenko Liudmila Samsonova Ekaterina Alexandrova Barbora Krejcikova Martina Trevisan Elena Rybakina Shuai Zhang Victoria Azarenka Marie Bouzkova Elise Mertens Irina-Camelia Begu Amanda Anisimova Qinwen Zheng Karolina Pliskova Kaia Kanepi Jil Teichmann

Wild cards (invitados) para los cuadros femenino y masculino del Australian Open 2023

De la ATP

John Millman

Alexei Popyrin

Jason Kubler

Rinky Hijikata

Dominic Thiem

Christopher Eubanks

Lucas Van Assche

Wu Yibing

De la WTA

Jaimee Fourlis

Storm Hunter

Talia Gibson

Olivia Gadecki

Venus Williams

Taylor Townsend

Diane Parry

Moyuka Uchijima