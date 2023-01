Este 12 de enero la humorista y actriz Costa Okis llega a la calle Corrientes con su show "Costa Presidenta" junto al grupo los Macocos. Se presenta en el teatro Premier (Corrientes 1565) de jueves a domingos a las 21 horas.



En AM750, la artista cordobesa contó cómo fueron sus primeros pasos en el teatro y en qué proyectos se siente más cómoda: "Hacer radio me sirvió para salir del cuerpo, lo dejaba en mi casa, trabajaba mi cabeza y empecé a laburar con mi carisma. Para mí fue muy sanador eso, porque cuando yo estaba en el escenario expuesta mucha gente no se reía conmigo, se reía de mí".

Y agregó: "Me siento más cómoda en el teatro, porque ahí se las reglas del juego y nada de lo mío en el teatro está librado al azar. Yo no hago teatro porque no tengo nada mejor que hacer, ni si quiera lo hago para ganar dinero, porque el teatro siempre es un acto de fe".

Costa, una artista "diferente"

Cuando Costa empezó a tener espacio en los shows de la noche porteña tenía 21 años, sin embargo, rápidamente logró ser protagonista y codearse con cómicos de larga trayectoria: "Tenía que buscar algo que me diferenciara de los otros, porque tenían veintipico de años de laburo y eran geniales. Entonces, cuando llegaba el final del show, en lugar de despedirme con una puteada, me despedía con un 'Todavía' de Benedetti. Y la gente quedaba impactada", contó en Mediodía 750.

En sus espectáculos no solo leía poesía, también contaba historias de la música popular, género con la que fue criada en su hogar natal: "En mi casa no se escuchaba otra música que no fuera folklore. A la mañana escuchábamos al Negro Gutiérrez, que era un comunicador extraordinario de Radio Nacional y estaba con Doña Jovita, que contaba historias de Traslasierra".

Y concluyó: "Con los años pude estudiar stand up. Pero no me gusta porque el que se sube al escenario se sube como un perdedor. Y yo, perdedora, nunca".

"Costa Presidenta" está dirigida por Roberto Peloni. Acompañan Celeste Campos, Damián Bravo, Martina Loyato, Liza Queti, Lucila Muiño, Pedro Raimondi, Pedro Vega, Guido Savino, coreografiados por Alejandro Ibarra. Las entradas están disponibles en Plateanet.