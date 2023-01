“Yo no estaba ahí”, dijo Luciano Pertossi en el momento en el que la parte acusadora dijo haberlo identificado en uno de los videos del ataque contra Fernando Báez Sosa, en lo que fue la primera declaración de uno de los ocho imputados que mantenían un pacto de silencio hasta este momento, por el crimen ante los Tribunales de Dolores, en la novena audiencia del juicio.

"Quiero aclarar algo, yo no estaba ahí. Están diciendo que venía de ese lado y me identificaron como una de esas personas, pero yo no estaba ahí”, fue la escueta declaración de Pertossi, quien levantó la mano y pidió hablar en medio de la declaración de los peritos de videos.

En ese momento se analizaba un video del momento del ataque, tomado desde la vereda opuesta, y el bloque acusador quería que los peritos identificaran a una persona vestida de negro que se dirige del lugar en que están atacando a Tomás D'alessandro, amigo de Fernando.

Tras su breve declaración, tanto la Fiscalía como la querella quisieron hacerle más preguntas al acusado. "¿Dónde estaba entonces?", "¿Quién es la persona que está de negro?", fueron algunas, pero el acusado se negó a contestar en todos los términos.

Acto seguido, la jueza dejó constancia de que Pertossi "se niega a responder preguntas de la parte acusadora" y llamó a cuarto intermedio. En una sala algo alborotada, Tomei se quedó conversando con algunos de los familiares de los imputados.

La novena audiencia del juicio por el crimen de Fernando

La declaración del menor de los imputados Pertossi se dio en el marco de la novena audiencia del juicio, que fue la primera vez en que los padres de Fernando, Graciela Sosa y Silvino Báez, tuvieron frente a ellos hablando a uno de los acusados.

Las declaraciones de este jueves se centran en el análisis de los videos del ataque a Fernando, con el testimonio conjunto de cuatro peritos de la Policía Federal: Yanina Cuenca, Agostina Matticoli, Ricardo Pisoli y Andrés Bruzzese, especializados en análisis facial forense, por el cual se logró determinar la ubicación en el lugar del ataque de los acusados.

Los ocho rugbiers acusados arribaron poco antes de las 8 de este jueves a los tribunales de Dolores en el convoy de seguridad del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), desde el penal local, ubicado a 10 cuadras de distancia.

