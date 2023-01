“Fernando no tenía signos vitales cuando llegamos”, dijo la médica que lo asistió

La médica Carolina Garibaldi Larrosa, integrante del equipo de emergencias que asistió a Fernando Báez Sosa tras ser atacado aseguró que el joven “no tenía signos vitales” cuando llegó la ambulancia al lugar.

“No respondió a los estímulos, no había más nada para hacer. Tenía varios hematomas en el rostro, y uno muy particular en forma de zigzag en la mandíbula”, dijo ante la prensa tras declarar ante los Tribunales de Dolores. Y aseguró que la llamada entró al hospital a las 05.02 y la ambulancia llegó al lugar a las 05.09.

Dentro del tribunal, la testigo fue contundente al asegurar que Fernando "no tenía posibilidad de sobrevida" con esas lesiones.