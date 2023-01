“Ahora lo que vemos es una modificación en el curso de la defensa. Se han prestado a declarar algunos de los imputados . Declaraciones que no condicen con las pruebas. Intentan justificar lo injustificable. Inventan situaciones. Y se niegan a contestar preguntas. No tiene demasiado valor”.

“Sus estrategias pueden ser varias: la primera es demostrar que fue un delito preterintencional, que intentaron lesionarlo, pero no matarlo. La segunda, pretender decir que fue una riña, que no se sabe quién lo mató”. El dato no es menor, si se tiene en cuenta que el Código Penal prevé una pena de dos a seis años de cárcel para el delito, que implica un homicidio en el que intervienen más de dos personas pero no se puede precisar quién provocó la muerte.